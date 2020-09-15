Диетолог назвала идеальный продукт для похудания

Диетолог клиники управления здоровьем университета им. Сеченова Наталья Пугачева рассказала, что листья зеленого салата являются идеальным продуктом для желающих похудеть. В день медик советует съедать до 300 граммов овощей, пишет «Комсомольская правда».

Она уточнила, что в листья содержат большое количество калия, который является прекрасным мочегонным средством. Также в них большое количество клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот. Врач рекомендует употреблять в пищу такие салаты, как айсберг, россо, латук, романо, рукколу, корн, шпинат и сельдерей.

Помимо зеленых салатов, для людей, которые борются с лишним весом, Пугачева рекомендует включать в рацион любые виды капусты, огурцы, свекла и термодженики, такие как имбирь, перец чили, хрен, горчица, лук и чеснок. Овощи на столе должны быть, по ее словам, разного цвета, структуры и плотности. В целом для того, чтобы похудеть, необходимо грамотно сбалансировать свое питание, исключив из него быстрые углеводы и вредные сладости, а также дополнить свой день физической активностью.

Ранее диетологи рассказали, что есть перед сном можно, главное, чтобы продукты были подобраны правильно.