Доктор Мясников обратился к Навальному

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников обратился к оппозиционному политику Алексею Навальному, который недавно вышел из комы в берлинской клинике Charite.

«Навальный вышел из комы, планирует вернуться в Россию, но при этом отказывается участвовать в совместном расследовании, произошедшего с ним», – написал доктор в своём Telegram-канале.

При этом Мясников призвал оппозиционера «поступить наперекор своим советчикам» и согласиться на передачу Москве медицинской информации о его здоровье, а также данные исследований, которые проводились в Германии. Как убеждён медик, это станет лучшим выходом из ситуации, так как такой поступок остановит нагнетание международной обстановки и предотвратит введение новых санкций против России.

«Ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», – резюмировал доктор Мясников, добавив, что надеется на то, что Навальный увидит его призыв и не упустит шанс «заслужить уважение людей».

Ранее сообщалось, что глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сделал важное заявление о ситуации с отравлением Алексея Навального. По его данным, российские врачи в Омске провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в организме оппозиционера.

Напомним, Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа его доставили из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг этой ситуации.

Официальный представителя правительства Германии Штеффена Зайберта сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Навального.

В свою очередь, российская сторона утверждает, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия оставляет без ответа запросы Москвы по поводу отравления оппозиционного политика.

Накануне появилась информация, что состояние здоровья Навального улучшается – он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгких и уже способен на короткое время вставать с больничной койки. Также политик заявил, что после полного выздоровления намерен вернуться в Россию. Эти новости уже прокомментировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что что любой гражданин волен уезжать и возвращаться на родину. При этом он добавил, что необходимости во встрече сотрудников Администрации президента с Алексеем Навальным после его возвращения в Россию нет.

Между тем, как написала газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии, Навальный в беседе с представителем немецкой прокуратуры отказался сотрудничать с Москвой в рамках предложенного РФ совместного с Германией расследования.