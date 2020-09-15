Вход/Регистрация Подписка

На чем сэкономит дефицитный госбюджет

Москва, 15.09.2020
В России начинается осенняя парламентская сессия 2020 года. Впервые за много лет парламенту предстоит обсуждать дефицитный бюджет. И это — в предвыборном году. Значит, предстоят дебаты. Для правительства Мишустина это первый бюджет, который оно будет представлять, и сразу в столь сложных условиях.
#Парламентские будни
#Государственное управление
#Госдума
#Политика
  • На чем сэкономит дефицитный госбюджет

Фото с официального сайта Государственной Думы РФ

 

Лиха беда начало

 

Сегодня, 15 сентября 2020 года в Госдуме открывается осенняя парламентская сессия. Как говорится в сообщении нижней палаты российского парламента, в приоритете депутатской работы на ближайшие три месяца – рассмотрение федерального бюджета на 2021 год и плановую «трехлетку», принятие законов, направленных на реализацию новых норм Конституции РФ, а также активная международная повестка.

И все же главный законопроект осенней сессии – проект закона о бюджете, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Основная задача – это финансовое обеспечение выполнения всех обязательств государства, подчеркнул он. «Можно констатировать, что, несмотря на условия очень серьезных бюджетных ограничений и сохраняющихся рисков эпидемиологического характера, эти задачи, обеспечения обязательств, на наш взгляд, в проекте бюджета сегодня решаются», — сообщил Андрей Макаров.

В свою очередь, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в центре внимания парламентариев — социальные обязательства государства. «Нам придется работать с дефицитным бюджетом в предстоящий период, но при этом все социальные назначения, которые были предусмотрены в предыдущих наших прогнозах и бюджетах, должны, с нашей точки зрения, быть профинансированы в полном объеме», — сказал он. «Это касается и зарплат, и социальных выплат, и пенсий, причем все эти выплаты должны индексироваться, поскольку в Конституции мы соответствующие нормы закрепили», — подчеркнул Анатолий Аксаков.

По мнению парламентария, бюджет также должен предусмотреть средства на финансирование строительства инфраструктуры, поддержку жилищного строительства – это будет способствовать выходу из непростой экономической ситуации. Также среди направлений работы комитета по финансовому рынку обсуждение подходов к денежно-кредитной политике и большой блок законопроектов, связанных с развитием цифровой экономики. «Цифровая трансформация может обеспечить, с одной стороны, снижение издержек в экономике, социальной сфере, а с другой — обеспечивает комфорт, доступность различных услуг — государственных, муниципальных и финансовых», — сказал Анатолий Аксаков.

 

Что сократят, что оставят

 

Несмотря на бурный год в плане конституционных изменений, центральным событием осенней сессии станет, конечно, принятие бюджета 2021-2023, признает член генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин. Уже сейчас известно,  говорит он, что по предложению Минфина он будет на 10% меньше, чем ожидалось. Под нож, уверен эксперт, пойдут зарплаты госслужащих — их реформу связанную с повышением перенесут.

Второй жертвой секвестра станут премии регионам за выполненные KPI. Решение весьма оправдано, полагает Максим Лалакин, потому что большинство регионов эти KPI и так не выполняло и средства возвращались в бюджет.  Но, пожалуй, самой главной сенсацией стоит назвать сокращение ассигнований на госпрограмму вооружений на целых 5%. Такое, отмечает эксперт, произойдет впервые.

Всего бюджет не досчитается 1.4 трлн рублей, но вся социалка останется нетронутой. Если правительственный вариант документа будет принят Думой, то первый экзамен Михаила Мишустина можно считать сданным на отлично, считает Лалакин.

 

Бюджетный прогресс

 

Что касается реализации конституционных поправок, то как отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, среди основных изменений, особняком выделяются социальные гарантии государства перед гражданами, которые многие недвусмысленно называют «низовыми» поправками, ведь на них строилась основная рекламная кампания поправок.

Что же предполагает социальный блок? Он, отмечает аналитик, закрепляет минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума и гарантии ежегодной индексации пенсий, также закрепляется определение русского языка как языка государствообразующего народа. Добавлена норма о защите государством исторической правды, закреплена вера в Бога в контексте наследия предков. Также в Конституции закрепились пункты по гарантии особого отношения государства к своим обязательствам по здравоохранению граждан, охране и поддержке науки, культуры, волонтерским движениям и поддержки молодёжных ассоциаций.

По факту реальные расходы государства вырастут только за счет последовательного наращивания МРОТ или дополнительных социальных пособий, но на деле социальные обязательства государства и так сохранялись последние годы на достаточно высоком уровне, считает аналитик.

Ситуация с коронавирусом и, как следствие, внедрение плана по восстановлению экономики, распечатывание ФНБ, пересмотр бюджетного правила и непредвиденное наращивание внешнего госдолга до уровня 20% ВВП вынуждает правительство сейчас играть по более жестким правилам. Очевидно, что проект бюджета на следующий год будет существенно скорректирован по сравнению со своими ранними редакциями, и исполнен с возможным дефицитом, что вынудит государство и дальше расчехлять кубышку и вести сдержанную денежно-кредитную политику, говорит Алексей Антонов.

Тем не менее, продолжат он, обещанные масштабные социальные гарантии государства должны выполняться в полном объеме. И в связи с массовым падением реальных доходов населения спрос на них будет увеличиваться. Соответственно это может повлиять на выполнение не менее значимых для государства других глобальных проектов – инфраструктурных и связанных с цифровизацией. Вероятнее всего, бюджет будет корректироваться, а значит, не все мегацели могут быть выполнены в обозначенный срок. По его мнению, это не лучшим образом скажется на авторитете правительства.

В то же время надо отметить, что правительство поставлено в сложные условия, что общественным мнением, скорее всего, будет учтено. Первый же свой бюджет правительство представляет в условиях кризиса, которого не ожидало, но и не могло ожидать. Думские дебаты по поводу бюджета наверняка будут более оживленными и с большим количеством противоречий, чем обычно. Ведь, кроме прочих обстоятельств, 21-й год — выборный в Госдуму. Впрочем, для бюджетного процесса активный характер, это прогресс.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Названа причина мощного роста курса доллара
    Внезапная приостановка испытаний коронавирусной вакцины AZD1222 британской фармацевтической компанией AstraZeneca ввиду болезни одного из их участников привела к фронтальному укреплению доллара США
  2. Исключительные выборы в Ярославле
    Предстоящие в воскресенье выборы по Ярославскому округу эталонно показательны с точки зрения одной из самых острых сегодня политических проблем. Борьба за вакантное место в Госдуме обернулась столкновением местных элит и «пришлого» руководства области. Пока что здесь идет настоящая демократическая компания
  3. Ждет ли нас новый карантин после 20 сентября
    Уже больше месяца муссируются слухи о грядущем повторном локдауне — закрытии всего и вся из-за коронавируса, по крайней мере в Москве. Причем называется даже конкретная дата: 20 сентября. Власти столицы это отрицают, приводя серьезные доводы против ограничений. Однако доводов за вероятность такого сценария тоже хватает
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама