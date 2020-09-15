На чем сэкономит дефицитный госбюджет

Лиха беда начало

Сегодня, 15 сентября 2020 года в Госдуме открывается осенняя парламентская сессия. Как говорится в сообщении нижней палаты российского парламента, в приоритете депутатской работы на ближайшие три месяца – рассмотрение федерального бюджета на 2021 год и плановую «трехлетку», принятие законов, направленных на реализацию новых норм Конституции РФ, а также активная международная повестка.

И все же главный законопроект осенней сессии – проект закона о бюджете, заявил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Основная задача – это финансовое обеспечение выполнения всех обязательств государства, подчеркнул он. «Можно констатировать, что, несмотря на условия очень серьезных бюджетных ограничений и сохраняющихся рисков эпидемиологического характера, эти задачи, обеспечения обязательств, на наш взгляд, в проекте бюджета сегодня решаются», — сообщил Андрей Макаров.

В свою очередь, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в центре внимания парламентариев — социальные обязательства государства. «Нам придется работать с дефицитным бюджетом в предстоящий период, но при этом все социальные назначения, которые были предусмотрены в предыдущих наших прогнозах и бюджетах, должны, с нашей точки зрения, быть профинансированы в полном объеме», — сказал он. «Это касается и зарплат, и социальных выплат, и пенсий, причем все эти выплаты должны индексироваться, поскольку в Конституции мы соответствующие нормы закрепили», — подчеркнул Анатолий Аксаков.

По мнению парламентария, бюджет также должен предусмотреть средства на финансирование строительства инфраструктуры, поддержку жилищного строительства – это будет способствовать выходу из непростой экономической ситуации. Также среди направлений работы комитета по финансовому рынку обсуждение подходов к денежно-кредитной политике и большой блок законопроектов, связанных с развитием цифровой экономики. «Цифровая трансформация может обеспечить, с одной стороны, снижение издержек в экономике, социальной сфере, а с другой — обеспечивает комфорт, доступность различных услуг — государственных, муниципальных и финансовых», — сказал Анатолий Аксаков.

Что сократят, что оставят

Несмотря на бурный год в плане конституционных изменений, центральным событием осенней сессии станет, конечно, принятие бюджета 2021-2023, признает член генерального совета «Деловой России» Максим Лалакин. Уже сейчас известно, говорит он, что по предложению Минфина он будет на 10% меньше, чем ожидалось. Под нож, уверен эксперт, пойдут зарплаты госслужащих — их реформу связанную с повышением перенесут.

Второй жертвой секвестра станут премии регионам за выполненные KPI. Решение весьма оправдано, полагает Максим Лалакин, потому что большинство регионов эти KPI и так не выполняло и средства возвращались в бюджет. Но, пожалуй, самой главной сенсацией стоит назвать сокращение ассигнований на госпрограмму вооружений на целых 5%. Такое, отмечает эксперт, произойдет впервые.

Всего бюджет не досчитается 1.4 трлн рублей, но вся социалка останется нетронутой. Если правительственный вариант документа будет принят Думой, то первый экзамен Михаила Мишустина можно считать сданным на отлично, считает Лалакин.

Бюджетный прогресс

Что касается реализации конституционных поправок, то как отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, среди основных изменений, особняком выделяются социальные гарантии государства перед гражданами, которые многие недвусмысленно называют «низовыми» поправками, ведь на них строилась основная рекламная кампания поправок.

Что же предполагает социальный блок? Он, отмечает аналитик, закрепляет минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума и гарантии ежегодной индексации пенсий, также закрепляется определение русского языка как языка государствообразующего народа. Добавлена норма о защите государством исторической правды, закреплена вера в Бога в контексте наследия предков. Также в Конституции закрепились пункты по гарантии особого отношения государства к своим обязательствам по здравоохранению граждан, охране и поддержке науки, культуры, волонтерским движениям и поддержки молодёжных ассоциаций.

По факту реальные расходы государства вырастут только за счет последовательного наращивания МРОТ или дополнительных социальных пособий, но на деле социальные обязательства государства и так сохранялись последние годы на достаточно высоком уровне, считает аналитик.

Ситуация с коронавирусом и, как следствие, внедрение плана по восстановлению экономики, распечатывание ФНБ, пересмотр бюджетного правила и непредвиденное наращивание внешнего госдолга до уровня 20% ВВП вынуждает правительство сейчас играть по более жестким правилам. Очевидно, что проект бюджета на следующий год будет существенно скорректирован по сравнению со своими ранними редакциями, и исполнен с возможным дефицитом, что вынудит государство и дальше расчехлять кубышку и вести сдержанную денежно-кредитную политику, говорит Алексей Антонов.

Тем не менее, продолжат он, обещанные масштабные социальные гарантии государства должны выполняться в полном объеме. И в связи с массовым падением реальных доходов населения спрос на них будет увеличиваться. Соответственно это может повлиять на выполнение не менее значимых для государства других глобальных проектов – инфраструктурных и связанных с цифровизацией. Вероятнее всего, бюджет будет корректироваться, а значит, не все мегацели могут быть выполнены в обозначенный срок. По его мнению, это не лучшим образом скажется на авторитете правительства.

В то же время надо отметить, что правительство поставлено в сложные условия, что общественным мнением, скорее всего, будет учтено. Первый же свой бюджет правительство представляет в условиях кризиса, которого не ожидало, но и не могло ожидать. Думские дебаты по поводу бюджета наверняка будут более оживленными и с большим количеством противоречий, чем обычно. Ведь, кроме прочих обстоятельств, 21-й год — выборный в Госдуму. Впрочем, для бюджетного процесса активный характер, это прогресс.