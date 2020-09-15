В Сбербанке оценили ипотеку

Рынок недвижимости удивил

Аналитический отдел Сбербанка «СберИндекс» опубликовал исследование «Рынок недвижимости в России в июле-августе: бурный рост активности вместо снижения». Согласно выводам автора обзора, в июле и августе 2020 года ситуация на рынке недвижимости больше была похожа на перегрев, чем на обвал, заявил в SberIndex. Локомотивом сектора стал, как ни странно, первичный рынок, который был основным бенефициаром мер поддержки государства.

Так, цены предложения недвижимости в среднем по стране в последние два месяца, по данным ДомКлик от Сбербанка, выросли на 3% в годовом сопоставлении. При этом на первичном рынке рост стоимости недвижимости достигает 6,2%. Среди лидеров по приросту цен предложения — туристические регионы: Хабаровский край (18,9%), Калининградская область (18%), Алтай (17,6%). Кстати, в России нет ни одного региона, где количество выданных ипотечных кредитов в июле-августе 2020 года было бы ниже прошлогоднего показателя.

Динамика выдачи ипотечных кредитов в июле-августе оставалась вблизи рекордных значений на фоне быстрого падения ипотечных ставок. Количество выданных ипотечных кредитов, по оценке Сбербанка, выросло на 44% годовом сопоставлении. Доля новых объектов в ипотечных сделках после пандемии выросла до 31%. В 2019 году лишь пятая часть сделок приходилась на «первичку».

Рынок недвижимости одним из первых сумел оправиться от последствий пандемии, констатировали в «СберИндекс». Данные Сбербанка и компании ДомКлик указывают на то, что восстановление идет существенно быстрее ожиданий: и динамика цен, и объемы продаж на протяжении двух последних месяцев устойчиво растут относительно 2019 года. По некоторым показателям ситуацию даже можно охарактеризовать как локальный перегрев.

Ключевой для сектора стала программа льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках под 6,5% в сочетании с увеличением лимитов стоимости приобретаемой недвижимости. Однако она по определению касается только новых объектов, из-за чего рост спроса и цены здесь происходит опережающими темпами.

Принято считать, что существенным драйвером рынка сейчас является отложенный спрос. Безусловно, этот фактор сыграл свою роль, однако по ряду признаков он не является основным, полагают в «СберИндекс». Судя по количеству выдач, вынужденное падение активности в апреле было в значительной степени компенсировано уже в июне. Иными словами, те, кто не сумел приобрести недвижимость весной из-за пандемии, вероятно, сделали это в начале лета. С учетом роста доли сделок на первичном рынке есть все основания полагать, что с июля спросом управляют в первую очередь рекордно низкие ипотечные ставки. Следовательно, текущий рост на рынке недвижимости может оказаться длительным.

Успеть к ноябрю

Рынок недвижимости действительно растет, а факторы перегрева связаны не только с льготной ипотечной программой, но и с девальвацией отечественной валюты, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. 2020 год оказался необычным для рынка недвижимости. Обычно рынок показывал активность весной и затихал к сезону отпусков, но в период карантина приобрести жилье было сложнее, чем годом ранее, поэтому активность выросла и в летние месяцы.

Традиционно можно было заметить рост спроса на недвижимость в сентябре-октябре, сейчас показатели растут быстрее, так как программа льготной ипотеки будет действовать лишь до ноября – россияне стараются успеть купить жилье. Высокий спрос спровоцировал и увеличение стоимости квадратного метра, в среднем – на 10% по стране, но когда повальный спрос прекратится, основные покупатели заключат договоры, цены стабилизируются, уверен аналитик.

Перегрев? Или стагнация?

И все же то, с чем мы имеем дело, это не «перегрев» рынка, это начало полноценной стагнации, уверен эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. С начала прошлого года цены на недвижимость очень быстро растут, причем в основном на первичную, так как «вторичка» была обделена льготами по ипотеке. Средний рост новостроек составил порядка 20%, вторичной недвижимости – в 2-2,5 раза меньше. Эскроу-система вывела с рынка «котлованные» предложения. Пандемия выкосила ряды покупателей, в фигуральном смысле, компенсировав это вливаниями последних сбережений в льготную ипотеку. Снижение ключевой ставки спровоцировало отток денежных средств со вкладов, переведя их в недвижимость.

Девальвация валюты заставляет людей думать о защите сбережений, и они поспешно отправляют их в жилую недвижимость, соглашается эксперт. При этом мнимые эксперты говорят о стабильной инфляции и о том, что повышение цен год к году на несколько процентов за вычетом той самой инфляции – это нормально. А как насчет того, что доходы населения не растут уже пять лет, а в этом году падение может дойти до двузначных значений в процентах? Проценты со вкладов никогда не покрывали потребительской инфляции, которая составляет не менее 8% уже несколько лет. Заявки на кредитные каникулы перестанут принимать уже 30 сентября, каждый второй запрос на рефинансирование или ипотечный кредит отвергается. Количество банкротств за год превысит 200 тысяч, а в следующем году может дойти до полумиллиона.

К чему все это перечисление? К тому, говорит Алексей Кричевский, что, возможно, цены этого года – самые высокие на рынке недвижимости на ближайшие несколько лет и дальше расти будет некуда, поскольку не будет спроса. Причем самые высокие – именно в рублях. Триллион кредитов в марте и триллион в августе – совершенно разные истории. Максимум, которого может достичь ипотечное кредитование в ближайшее время – это 85% от показателей августа, то есть не более 320 миллиардов выданных ссуд, считает он. При этом решение по продлению льготной ипотеки еще не принято, а лимит по ней уже закончился. Как только она закончится и банки взвинтят стоимость кредитов на 1,5-2%, тут же кончится спрос на новостройки и девелоперам придется либо снижать цены, либо уводить объемы с рынка, что негативно скажется на процентах по проектному финансированию.

Вторичная же недвижимость также уйдет в постепенный минус – спроса на всех не хватит, а ликвидные объекты уже сейчас не продаются, несмотря на приличный дисконт, прогнозирует эксперт. К тому же стоит понимать, добавляет он, что каждое седьмое банкротство в России будет связано с ипотекой и заемщики будут распродавать жилье с дисконтом, дабы побыстрее закрыть вопрос с кредитором. Поэтому то, что происходит сейчас – это не перегрев. Это старт падения. Нужно напомнить экспертам, что рынок недвижимости из-за своей неповоротливости реагирует на кризисы с задержкой в 3-6 месяцев. Этот период настал.