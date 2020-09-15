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Экономика Китая на пути «уверенного восстановления»

Москва, 15.09.2020
#Рост Китая
#Экономика
  • Экономика Китая на пути «уверенного восстановления»

EPA

В августе впервые с момента начала пандемии в Поднебесной выросли розничные продажи. Это тем более примечательно и важно, что Пекин сейчас как раз пытается вернуть к жизни критический для восстановления второй экономики планеты внутренний потребительский рынок.

Последние полгода расходы китайских потребителей топчутся на месте или снижаются несмотря на то, что вирус, по крайней мере, в Китае уже давно находится под контролем и никаких вторых волн пандемии нет и, кажется, не предвидится. Тем не менее покупатели продолжают вести себя осторожно в обстановке глобальной неопределенности. И все же экономисты настроены оптимистично. В августовских данных по розничным продажам они увидели луч света, который может ускорить восстановление китайской экономики.

Ключевой индекс настроения потребителей вырос в последний месяц лета на 0,5% по сравнению с августом прошлого года, хотя аналитики, опрошенные Bloomberg, рост не прогнозировали.

Пекин уделяет особое внимание ритейлу, пропагандируя шопинговые фестивали и проводя ваучерные компании для того, чтобы подстегнуть расходы китайских потребителей. Данные за август тем более вселяют надежду в подъем расходов, что в июле индекс снизился на 1,1%. И уж совсем оптимистично смотрятся августовские статистические данные на фоне таких же данных в январе-феврале, когда индекс настроения потребителей рухнул на 20,5% из-за жесткого карантина, в котором оказались десятки миллионов человек.

Повышенное внимание, уделяемое китайскими властями внутреннему рынку, вполне объяснимо. Внешний спрос остается низким, потому что главные торговые партнеры КНР продолжают бороться с коронавирусом. Не удивительно, что Пекин сейчас с удвоенной силой убеждает экспортеров переключиться с внешних на громадный внутренний рынок.

Рост ритейла, пока не очень заметный, все же станет хорошим подспорьем для ускорения восстановления китайской экономики. Промышленное производство, восстанавливающееся быстрее ритейла, выросло в августе на 5,6%. Показатель оказался выше как июльского роста, составившего 4,8%, так и прогнозов экономистов.

Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics настроен оптимистично и считает, что благодаря росту фискальных расходов и уверенности потребителей китайская экономика ускорит восстановление и вернется к докризисному уровню до конца текущего года.

Пресс-секретарь Национального бюро статистики КНР Фу Линхуэй тоже рассказал журналистам на пресс-конференции, что китайская экономика на пути «уверенного восстановления». Но он также предупредил о «нарастающей неопределенности» в масштабах всей планеты и напомнил о «внутренних структурных проблемах и о сохраняющихся трудностях в сохранении уровня занятости и стабильной работы предприятий».

Безработица в китайских городах, серьезная причина для беспокойства Пекина ввиду огромного количества выпускников школ и высших учебных заведений, в августе немного опустилась и сейчас составляет 5,6%. Однако аналитики предупреждают, что реальная безработица, скорее всего выше официальной статистики, потому что коронавирус особенно сильно ударил по малому бизнесу.

Несмотря на явное улучшение экономических показателей в августе, главный экономист Nomura по Китаю Лу Тин предупредил, что усиливающееся напряжение в отношениях между США и КНР может негативно отразиться на экспорте и инвестициях в производство.

Напряженность в отношениях с США в последние месяцы нарастает на многих фронтах, но переговорщики из Вашингтона и Пекина пытаются двигаться дальше, отталкиваясь от первой фазы торгового соглашения, подписанного в январе 2020 года. Во вторник Комиссия по тарифам при Таможенном управлении КНР заявила о продлении годичного исключения из тарифного списка 16 категорий американских продуктов и товаров. Сейчас очередь за американской стороной.

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