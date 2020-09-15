Курс доллара: рубль отреагировал на новости из Германии

Курс доллара вырос в понедельник на 18 копеек - до 75,23 руб., курс евро - на 38 копеек - до 89,23 руб. Ранее в понедельник курс доллара поднимался до 75,54 руб., евро — до 89,66 руб.

Однако вечером российская валюта активно восстанавливала утраченные позиции против основных резервных валют. Этому поспособствовали сообщения о том, что состояние здоровья Навального продолжает улучшаться, он уже встает с постели.

Давление на российскую валюту оказало ухудшение ситуации на рынке энергоносителей – отсутствие уверенности инвесторов в дальнейшем полноценном росте цен на нефть существенно сдерживает покупки рубля, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. При этом в ходе вчерашних торгов укрепление валют развивающихся стран было проигнорировано.

"Отметим, что рублевым "быкам" не удалось удержать курсовые уровни ниже 75 рублей, что могло бы говорить в пользу дальнейшего восстановления валюты РФ и возможности отступления доллара в район 73 рублей. Теперь же есть возможность роста валюты США и попыток обновления максимумов прошлой недели чуть выше 76,5 рубля", — цитирует аналитика ПРАЙМ.

На сессии вторника можно ожидать закрепления курса доллара выше 75,5 рубля, а евро — около 90 рублей, оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

Рассчитывать на поддержку предстоящего налогового периода сентября рубль может лишь при условии стабильного геополитического фона и ослабления потенциально санкционной риторики, полагает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

В фокусе внимания на этой неделе заседания ФРС и ЦБ РФ. Российский Центробанк, как ожидается, сохранит в пятницу уровень ключевой ставки, приостановив цикл снижения после падения курса рубля, грозящего ростом инфляционных рисков, показал опрос Рейтер в понедельник.

Из 30 опрошенных аналитиков 25 ждут сохранения ставки на уровне 4,25%.