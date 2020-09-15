На Иннопром онлайн расскажут, как компаниям получить максимум от конгрессно-выставочных мероприятий

16 сентября сессия Иннопром онлайн начнется на два часа позже обычного в 14:00. В рамках онлайн дискуссии, трансляция которой будет проходить на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ, эксперты обсудят будущее промышленных выставок в 2021 году, поделятся своим мнением о том, как перейти от отраслевой выставки к глобальному портфельному проекту, приведут примеры практических кейсов на тему эффективного продвижения продукции во время выставок.
Генеральный партнер Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.
Спикеры сессии:
Модератор: Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ
Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.
Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.
Справка об ИННОПРОМ:
Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.