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На Иннопром онлайн расскажут, как компаниям получить максимум от конгрессно-выставочных мероприятий

Москва, 15.09.2020
  • На Иннопром онлайн расскажут, как компаниям получить максимум от конгрессно-выставочных мероприятий

16 сентября сессия Иннопром онлайн начнется на два часа позже обычного в 14:00. В рамках онлайн дискуссии, трансляция которой будет проходить на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ, эксперты обсудят будущее промышленных выставок в 2021 году, поделятся своим мнением о том, как перейти от отраслевой выставки к глобальному портфельному проекту, приведут примеры практических кейсов на тему эффективного продвижения продукции во время выставок.

Генеральный партнер Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области. 

Спикеры сессии:

  • Андрей Цемахович, директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга России
  • Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области
  • Татьяна Ан, управляющий директор «Российского экспортного центра»
  • Ашот Арутюнян, директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ»
  • Андрей Посохов, директор по рекламе и продвижению продукции ТМК
  • Альбина Исламова, начальник отдела конгрессно-выставочной деятельности «Группы ЧТПЗ»
  • Алексей Калачев, директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро»
  • Елена Ублиева, исполнительный директор «Российского союза выставок и ярмарок»
  • Сергей Горский, заместитель генерального директора Messe Frankfurt RUS
  • Егор Теплов-Барейша, заместитель генерального директора по работе с государственными структурами и СМИ Hyve Russia

Модератор: Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ

Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля.  За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель  фонда  "Сколково" Аркадий  Дворкович;  Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей.  Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок.  В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.

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