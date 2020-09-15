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Названа доля россиян с антителами к коронавирусу

Москва, 15.09.2020
  • Названа доля россиян с антителами к коронавирусу

ТАСС

По сообщению пресс-службы частной медицинской сети «Инвитро», у каждого 6 протестированного в клиниках пациента выявлены антитела к коронавирусу. Всего в общей сложности тест на антитела к коронавирусной инфекции за последние 4 месяца прошли в сети 680 тысяч россиян. У 16,9% выявлены антитела, уточняет компания.

«С мая месяца проведено 680 тыс. исследований и выявлены антитела класса G (IgG) к коронавирусу у каждого шестого пациента - 16,9%», - уточняет служба.

В мае сообщалось, что за две недели тестирования, антитела к ковиду были выявлены у 13,2% прошедших тестирование россиян или каждого восьмого.

По мнению главного врача «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, данные свидетельствуют о том, что эпидемия продолжается и ,несмотря на то, что число заболевших уменьшается, до нуля не опускается. При этом, в росте числа россиян с антителами к коронавирусу есть и обнадеживающий показатель, который свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета, заявил медик.

Начиная с мая 2020 до настоящего времени более 178 тысяч москвичей прошли тестирование, устойчивые антитела к коронавирусу выявлены у каждого седьмого (15,2%).

В Санкт-Петербурге с мая по сентябрь текущего года тестирование в «Инвитро» прошли более 60 тысяч человек, положительные результаты были выявлены у каждого пятого (20,8%) жителя города.

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