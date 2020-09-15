Нефть начинает неделю с падения на новостях о второй волне COVID-19 в ЕС

На завершающих торгах прошлой недели, 11 сентября, цена на нефть показала слабую отрицательную динамику. Перед выходными днями активность на рынке была низкой, рассказал ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Уточняется, что перед закрытием торгов баррель нефти марки Brent торговался в диапазоне $39,72 - $40,30.

Неделя началась с незначительной потери для сырья на 0,1%. Эксперты отмечают, что участники рынка отслеживают новости о начале второй волны коронавирусной инфекции, о чем заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Также участники рынка ждут новых решений от ОПЕК+, которые помогут гарантировать, что цена нефти не опустится ниже $30 за баррель.

Напомним, на выходных в Австрии значительно возросли темпы суточного прироста числа коронавирусных больных. О второй волне заявили и в Чехии. Израиль также заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии.

По мнению экспертов отрасли, новый всплеск заболеваемости может усилить падение цен на нефть, а также свести на нет все старания властей по восстановлению экономик. Инвесторы отслеживают и новости о работе над вакцинами против коронавируса. На препарат сегодня возлагаются большие надежды в плане окончательной победы над пандемией.