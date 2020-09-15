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Ученые объяснили экстремальную погоду в этом году

Москва, 15.09.2020
  • Ученые объяснили экстремальную погоду в этом году

EPA

Человечество так часто слышит слова о том, что такого жаркого или дождливого лета не было за всю историю метеонаблюдений, что на них уже почти перестали обращать внимание. Наверное, поэтому сейчас, к тому же еще и в условиях возврата коронавируса в отдельных странах, не вызвали особого ажиотажа, как какие-нибудь десять-двадцать лет назад погодные аномалии последних недель: запад США горит в буквальном смысле этого слова, а Африку заливают тропические ливни. Температура воды на поверхности мировых океанов удивляет метеорологов поразительно высокими значениями. И простой вывод: на огромном пространстве от Калифорнии до Сибири аномально рекордные волны жары.

Сейчас ученые открыто связывают изменения климата с удивительно жаркой погодой и предупреждают, что планете следует готовиться к еще более бурным перепадам температур и природным катастрофам. Во многом виноваты парниковые газы, выбрасываемые в атмосферу промышленностью, то есть человек.

«Мы видим появление некоторых сигналов, которые практически невозможны без вмешательства человека и вызванных его деятельностью изменений климата»,- уверена Соня Сеневиратне, специалист по климату из университета Цюриха.

Ученые предупреждали о подобных переменах десятилетия назад, хотя и предпочитали не связывать напрямую конкретные бури или волны жары с изменениями климата. Сейчас с появлением относительно новой отрасли науки, рассчитывающей и определяющей связь между событиями, они смогли понять, насколько большую роль играют изменения климата в том или ином конкретном событии.

Для этого они определяют, как вели бы себя погодные системы, если бы человечество не начало выбрасывать в атмосферу планеты двуокись углерода, и сравнивать ту воображаемую картину с нашей сегодняшней действительностью.

Самые простые и наглядные примеры можно найти в растущей частоте и силе волн жары, накатывающихся на планету. Ученым понадобилось всего лишь несколько дней для того, чтобы назвать изменения климата главным виновником рекордно высоких температур в этом году в Сибири, провоцирующих лесные пожары.

Связь с изменениями климата также найдена в волнах жары, одновременно налетевших на Европу, Японию и Северную Америку в 2018 году. Анализ показывает, что вероятность одновременного прихода этих катаклизмов почти равна нолю. Они бы никогда не произошли, если бы не выбросы углерода, нагревающие нашу планету.

«Когда речь заходит о волнах жары, то в них виноваты только изменения климата»,- уверен Фридерик Отто, специалист по климату в Оксфордском университете, который стоит у истоков новой отрасли науки, о которой говорилось выше.

В августе Западное побережье США изнывало от очередной волны жары, принесшая рекордно высокие температуры. Так, в Долине смерти была зафиксирована температура 54,4°С. Прошли несколько недель, но регион продолжает в буквальном смысле этого слова кипеть. В минувшее воскресенье новый рекорд жары был установлен в районе Лос-Анджелеса. Столбик термометра поднялся до отметки 49°.

Высокие температуры забирают из воздуха всю влагу и высушивают леса и кустарники. В Калифорнии никогда не было таких сильных пожаров, как этим летом.

Однако наука о связи событий объясняет не все. Так, она пока не может полностью объяснить волны жары в Европе. Они значительно сильнее на западе континента, чем прогнозируют компьютерные модели.

Средняя температура на планете за время промышленной революции повысилась почти на 1°С. Изменения в атмосфере и океанах усиливают бури. Ураганы становятся в целом сильнее и вращаются сейчас медленнее, накапливая энергию от высоких температур в мировых океанах.

За примерами ходить далеко не нужно. Совсем недавний ураган Лаура за считанные часы до того, как ударить по побережью Луизианы, прошел над теплыми водами Мексиканского залива и вырос до 4-й категории с ветрами, дующими со скоростью почти 250 км/час. По словам губернатора штата Джона Эдвардса ураган Лаура был даже сильнее печально знаменитой Катрины в 2005 году.

Очень похожи по поведению и ураганы, зарождающиеся над Индийским океаном, который считается горячей точкой циклонов. Особенно достается от них Индии и Бангладеш.  

В мае рекордно высокая температура воды на поверхности Индийского океана позволила циклону Амфан всего лишь за 18 часов, т.е. очень и очень быстро превратиться в ураган 5 категории по силе.

Теплая вода в океане вероятно поспособствовала сильнейшим ливням и наводнениям в Китае. Считается, что таких сильных наводнений, как этим летом, в Поднебесной не было уже более трех десятилетий.

При этом ученые сейчас уже не боятся посеять панику и предупреждают, что ливни будут все больше и больше становиться похожи на потоп. 

Нечто похожее происходит в Африке уже сейчас. Достаточно сказать, что в Сенегале в прошлую субботу выпало больше осадков, чем обычно выпадает за три месяца. Причем, в сезон дождей.

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