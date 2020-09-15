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Прогноз погоды: россиян ждёт сложный октябрь

Москва, 15.09.2020
  • Прогноз погоды: россиян ждёт сложный октябрь

Владимир Смирнов/ТАСС

Вы заметили, как быстро летит время? Уже прошла половина сентября, а кажется недавно только было жаркое лето. И тут уже и октябрь не за горами. При этом очень хорошо видно, что климат крайне нестабильный: начало осени выдалось прохладным, потом был повышенный температурный фоном, а следом и заморозки пришли – довольно резко причем.

Сейчас вот осадки периодически накрывают Русскую равнину, а на улице, мягко говоря, не тепло. Но это только начало осени, а что ждёт нас дальше?

Пока синоптики обещают россиянам сложный октябрь 2020. Тренд этого года – нестабильная погода, продолжится и во втором месяце календарной осени. На юге страны будут ливни, в Сибирь придёт ранняя зима – заморозки и первый снег, в центре России метеорологи прогнозируют пасмурную, но при этом сухую погоду. В общем ничего хорошего, судя по всему нас не ждёт. Хотелось бы верить, что специалисты ошибаются, но пока не проживём октябрь, этого не узнаем.

Прогноз погоды на октябрь 2020 в Москве

Октябрь в Москве обычно проходит с максимальным количеством осадков, но в этот раз их обещают довольно мало – всего 35%. Дождливых дней будет не более 10-11 за весь месяц, хотя пасмурных 27. Так что простым октябрь 2020 в столице точно не будет.

Температура станет колебаться от 10 до 17 градусов выше нуля в среднем в дневные часы, а по ночам уже могут быть и заморозки. Поэтому любителям садов и огородов надо заканчивать свои дела на дачных и приусадебных участках как можно быстрее.

Начнётся же второй календарный месяц этой осени в регионе с похолодания до плюс 5-7, но уже второго числа метеорологи обещают москвичам и жителям Подмосковья резкое потепление до плюс 14. Но и оно не продлится долго, снова столбики термометров упадут до отметки плюс 6-7 уже через пару дней.

После – новый скачок и очередное падение уже до плюс 1-3. Такие температурные качели продлятся почти весь месяц. Последняя декада октября уже чётко настроится на холода: выглянет солнце, но холодный фронт накроет Москву и область – градусники покажут до минус 2.

Погода в октябре 2020 в СПб

Санкт-Петербург также не порадует теплом: весь октябрь температура в Северной столице не будет подниматься выше плюс 10, хотя в середине месяца синоптики обещают один аномально-тёплый день до плюс 17.

При этом осадков будет в целом немного, что нехарактерно для второго осеннего месяца в городе на Неве – в октябре 2020 дождей здесь в целом прольётся меньше, чем обычно. Но когда они зарядят, а произойдёт это 25-27 числа, мало точно никому не покажется.

Поэтому октябрь 2020 в СПб ожидается сложным. В частности, синоптики обещают наводнение. Причиной его станут уже анонсированные ливневые дожди и штормы. Кроме того, жителей и гостей Петербурга ждёт мокрый снег и ночные заморозки.

Прогноз погоды на октябрь 2020 в Крыму

Бархатный сезон в Крыму закончится в этом году с приходом октября. Столбики термометров, по прогнозу синоптиков, будут показывать в среднем плюс 10-15, начнутся дожди, иногда они будут затяжными и очень обильными.

Также прогнозируется переменная облачность. Вторая декада месяца принесёт кратковременное тепло до плюс 21. К концу октября столбики термометра упадут до плюс 8-12.

Так что, если вы хотите еще ухватить тёплые дни и отдохнуть на лучших российских курортах – успейте посетить полуостров до начала октября. Но, если вам историческое наследие Крыма интереснее, чем пляж и море, то октябрь для этого отлично подойдёт: при желании можно даже отправиться в поход на Ай-Петри и насладиться осенней красотой горы – виды там в это время года удивительно красивые.

Погода в октябре 2020 на Урале

На Урале в октябре 2020 ожидается сложная, нестабильная, переменчивая погода. Например, в Екатеринбурге во втором месяце календарной осени прогнозируются вполне комфортные плюс 7-8, но вот регулярные дожди точно испортят всем настроение – по осадкам столица Урала переплюнет даже Санкт-Петербург.

Во второй половине октября температурный фон в среднем будет плюс 5-7, но и небольшой минус днём станет встречаться. По ночам уже начнутся стабильные заморозки. Например, в конце месяца градусники в Екатеринбурге покажут минус 3-5, а возможно и ниже.

В суровом Челябинске, а также в Магнитогорске будет холоднее. Здесь первый снег синоптики прогнозируют в середине октября. В среднем температура воздуха станет держаться здесь возле отметки в плюс 3, но периодически будет падать до минус 2. Конец же месяца уже будет очень зимним: минус 6-8 и осадки в виде снега.

Прогноз погоды на октябрь 2020 в Сибири

Тяжёлый октябрь ждёт Сибирь. Погода здесь будет разная – огромный регион, что уж тут говорить. Например, в Горно-Алтайске будет тепло: первая декада месяца порадует уютными плюс 13-15.

А вот Красноярск уже в начале октября накроют ливни, а воздух не станет прогреваться выше плюс 5. Более того, с наступлением темноты дождь будет переходить в снег, а столбики термометров опускаться ниже нуля градусов.

Резкое похолодание придёт на всю территорию Сибири ближе к концу второго осеннего месяца: так, в Новосибирске, примерно с 19 числа воздух остынет сначала до нуля градусов, потом начнутся ночные заморозки, выпадет снег.

Ещё холоднее, по прогнозу метеорологов, будет в Барнауле. И если в первой половине октября 2020 здесь, как и в других городах Алтайского края градусники продолжат показывать стабильно плюс 4-7, то в 20-х числа октября возможны уже зимние морозы – в ночные часы ожидается минус 10-15.

В целом же октябрь 2020 на всей территории Русской равнины постарается озадачить всех непростой погодой. Нам же остается лишь ждать и надеяться, что во втором календарном месяце осени не будет никаких сильных катаклизмов и в зиму мы войдем всё-таки плавно, по календарю.

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