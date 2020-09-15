Роспатент проведет семинар «Региональные бренды России – новые точки роста»

Благодаря семинару представители регионального бизнес-сообщества и все желающие смогут узнать о новом объекте интеллектуальных прав – «географическом указании», его отличиях от НМПТ (наименование места происхождения товара) и особенностях правовой охраны ГУ. Специалисты Роспатента и ФИПС также расскажут об основаниях для отказа в регистрации, инструментах защиты заявителей, особенностях электронной подачи заявки, а также о пошлинах и специальных льготах для субъектов малого предпринимательства, научных организаций и индивидуальных предпринимателей.

На семинаре с приветственным словом выступят руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин. На мероприятии в качестве приглашенных гостей будут присутствовать председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, директор НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» Дмитрий Зеленский, замруководителя Роскачества Александр Борисов и др.

Проведение семинара призвано содействовать росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров, развитию территориальных брендов, которые станут важным источником пополнения региональных бюджетов.

«Во всем мире наблюдается неподдельный интерес производителей к интеллектуальным правам, связанным с географическими объектами. Например, в странах Евросоюза, по разным оценкам, существует свыше 3000 зарегистрированных объектов подобного рода. Сегодня в качестве географического указания российские производители также могут зарегистрировать обозначение, идентифицирующее продукт, обладающий определенным качеством, репутацией и иными характеристиками, создающими у потребителя ассоциации с определенной территорией происхождения товара. Стоит отметить, что сегодня потребители интересуются не просто качественными товарами, но и товарами, произведенным по традиционным технологиям. В Крыму производится немало уникальных самобытных товаров. Такое производство содействует развитию культуры республики, привлечению туристов, созданию рабочих мест и увеличению количества товаров высокого качества», - считает Григорий Ивлиев.

Чтобы зарегистрироваться на семинар в качестве участника необходимо заполнить форму по ссылке https://rospatent.gov.ru/ru/news/anons-seminar-25092020. Участие в семинаре бесплатное.