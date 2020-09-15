Российские истребители перехватили американский бомбардировщик над Беринговым морем

Истребители ВКС РФ перехватили стратегический бомбардировщик ВВС США над Беринговым и Охотским морями.

Согласно данным департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, средства контроля воздушного пространства ВКС РФ засекли объект, приближающийся к границе нашей страны, передаёт РИА Новости.

В сообщении Минобороны также отмечается, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолёта истребители ВКС РФ вернулись на аэродром базирования. Подчёркивается, что на перехват поднимались истребители МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота и Су-35с.

Кроме того, сообщается, что граница РФ нарушена не была. Также отмечается, что полёты российских самолётов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Это уже не первый случай перехвата стратегических воздушных судов ВВС США у границ РФ. В частности, 14 сентября российскими истребителями были перехвачены три американских бомбардировщика над акваторией Чёрного моря.