Россия и Белоруссия проводят совместные учения

Российские военнослужащие прибыли в республику Беларусь для проведения совместных тактических учений на полигоне «Брестский» «Славянское братство-2020», сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

В сообщении говорится, что для участия в маневрах с российской стороны прибыла 76-й гвардейская десантно-штурмовая дивизия Воздушно-десантных войск. С белорусской стороны в тактических учениях принимают участие военные 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Военное ведомство передает новость в своем Telegram-канале.

В общей сложности в учениях примут участие до 1,5 тысячи военнослужащих от двух стран. Также на полигон стянуто более 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После проведения маневров российские военные отправятся к месту постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что в рекламе штаба действующего американского президента Дональда Трампа замечены изображения российских истребителей МиГ-29. Об этом сообщает издание Politico. Уточняется, что на плакате с изображением солдат США с оружием в руках на заднем фоне летят военные самолеты, в которых специалисты узнали российские МиГ-29. На плакате красуется надпись «Поддержи наши войска».