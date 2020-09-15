Руководители МКБ вошли в рейтинг топ-1000 российских менеджеров

Управленцы Московского кредитного банка (МКБ) заняли лидирующие позиции в 21-й ежегодном рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров», подготовленном Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсант».

Первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин вошел в топ-10 высших руководителей в сегменте «Коммерческие банки». Заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский назван в числе лучших отраслевых ИТ-директоров.

Второй год подряд в список лучших директоров по маркетингу входит вице-президент Дирекции по маркетингу и PR МКБ Виктория Пойгина. Начальник управления внешних и внутренних коммуникаций Сергей Усманов назван в топе лучших банковских директоров по общественным связям.

Ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Список лауреатов формируется Ассоциацией менеджеров при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» и верифицируется членами «Академии премии «Топ-1000»». Цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.