Штаб Трампа использовал в предвыборной рекламе изображения российских истребителей

В рекламе штаба действующего американского президента Дональда Трампа замечены изображения российских истребителей МиГ-29, сообщает издание Politico. Уточняется, что на плакате с изображением солдат США с оружием в руках на заднем фоне летят военные самолеты, в которых специалисты узнали российские МиГ-29. На плакате красуется надпись «Поддержи наши войска».

«Это определенно МиГ-29», - поделился мнением конструктор F-16 и A-10 для ВВС США Пьер Спрей.

Предположение подтвердил Руслан Пухов - директор Центра анализа стратегий и технологий. Он также разглядел, что один из солдат держит в руках автомат АК-74. Как отмечает издание, для плаката использовалась стоковая фотография.

Напомним, главным конкурентом Дональда Трампа на выборах главы страны в ноябре является демократ Джо Байден. В США в некоторых кругах опасаются, что в случае победы Байдена на выборах 3 ноября, мир может охватить третья мировая война.