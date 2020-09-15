Spiegel рассказал о расколе в правительстве Германии по поводу России

Главу МИД ФРГ Хайко Мааса трудно вывести из себя, но это удалось его противникам, вернее противникам курса правительства Ангелы Меркель на заседании комитета бундестага по международным делам в минувшую среду, где обсуждался кризис в Белоруссии и реакция Берлина на него и поддержку Владимиром Путиным белорусского президента Лукашенко.

Социал-демократ Маас подвергся яростным атакам с разных сторон, пишет Spiegel. Сначала ему досталось от защитника Москвы Дитера Дема из Левой партии, затем от «зеленого» Мануэля Сарразина за пренебрежение ситуацией в Белоруссии и потакание Москве. Маас не сдержался и ответил нападавшим непривычно для него жестко.

Однако он так и не ответил на главные вопросы: как Германия должна реагировать на события в Белоруссии и позицию Москвы? какими могут быть санкции против России? Какое будущее у газопровода «Северный поток 2»?

Пока в правительстве Меркель согласны только в одном – позиция Берлина по отношению к Москве сейчас должна быть намного жестче, чем раньше. Причем, не только из-за Белоруссии, но и из-за предполагаемого отравления Алексея Навального. В отношении этой истории в Берлине утверждают, что у них все больше доказательств того, что Кремль приложил руку к попытке отравления оппозиционера. Вот только эти доказательства немцы, как обычно, представлять не торопятся.

К засекреченным по соображениям национальной безопасности результатам анализов в лаборатории бундесвера Берлин сейчас прибавил положительные результаты анализов крови и мочи Навального в независимых лабораториях Швеции и Франции.

В последние дни канцлер Меркель резко ужесточила риторику в отношении России.

«Мы надеемся, что российское правительство объяснит, что произошло в этом деле»,- заявила она.

Что, если Москва не объяснит это? Или ответ не будет устраивать Берлин? Должен ли Берлин остановить строительство «Северного потока 2» незадолго до его окончания? В последние дни ни канцлер, ни глава немецкого МИД не исключали такой возможности. Однако для того, чтобы пойти на такой радикальный шаг, у них очень мало поддержки даже внутри их собственных партий: Христианско-демократического союза (CDU) в случае с Меркель и Социал-демократической партии (SPD) в случае с Маасом.

Хайко Маас столкнулся с сильным сопротивлением еще до заседания парламентского комитета по международным делам. К примеру, член SPD, депутат от Мюнхена Флориан Пост выступил против санкций в отношении России на том основании, что у Берлина недостаточно доказательств участия в заговоре против Навального российских властей.

«Мы так можем выстрелить себе в ногу,- заявил он.- Прекращение строительства «Северного потока 2» не выход».

Один из лидеров социал-демократов, Норберт Вальтер-Борьянс не выступает против санкций, но он против остановки строительства газопровода.

«Мы не можем стоять и просто смотреть на это вопиющее нарушение прав человека,- заявил он в интервью Spiegel.- Но «Северный поток» - это совсем другое. Он как мост, в котором не хватает последнего камня. Нельзя оставлять его в развалинах только потому, что у вас сейчас друг с другом проблемы».

Нельзя делать «Северный поток» «жертвой» и по мнению известного депутата Карстена Шнайдера.

Что касается правящего CDU, то кандидат на сейчас свободный пост лидера партии и глава парламентского комитета по международным делам Норберт Рётген публично призвал остановить строительство газопровода. Однако на встрече депутатов от CDU и союзного Христианско-социального союза Баварии (CSU) его никто не поддержал.

Напротив, премьер Саксонии Михаэль Кретчмер еще перед встречей предупреждал коллег не трогать газовый проект. Причем его, христианского демократа, поддержали христианские социалисты. Даже временно исполняющая обязанности лидера CDU Аннегрет Крамп-Карренбауэр всего лишь сказала, что в «проекте нет ничего притягательного» и обошлась без призывов остановить строительство.

В любом случае остановить строительство «Северного потока 2» крайне трудно. 94% из 2460-километрового газопровода уже проложены по дну Балтийского моря. Разрешения на его прокладку в своих территориальных водах дали все европейские страны. По мнению экспертов, бундестагу придется принимать специальный закон, запрещающий окончание строительства.

Максимум, что может сделать Федеральное сетевое агентство, регулятор, кстати, независимый, отвечающий в Германии за сети, включая газопроводы, это отложить начало эксплуатации газопровода. Оно может задержать выдачу разрешения на начало работы газопровода компании-оператору.

Не стоит забывать и о потенциально дорогостоящих исках, которые могут предъявить немецкому правительству в случае остановки строительства газопровода, отмечает Spiegel. На данный момент смета проекта составляет почти 10 млрд евро. Половину строительства финансирует Газпром, вторую половину счета оплачивает пятерка европейских энергетических компаний: Wintershall, Uniper, OMV, Royal Dutch Shell и Engie. Если правительство Меркель остановит строительство, то эти компании, утверждает источник Spiegel, знакомый с ситуацией, могут потребовать компенсацию.

Но и этим претензии, скорее всего, не ограничатся. Уже построены дополнительные газопроводы и компрессорные станции на территории европейских стран под газ, который пойдет по новой трубе и затем будет распределяться по континенту. Так что исков к федеральному правительству может быть намного больше.

Наиболее вероятным выглядит наказание в виде санкций против физических лиц, организаций и отдельных секторов экономики России. Причем, Ангела Меркель настаивает на том, чтобы санкции были приняты на уровне Евросоюза.

Кстати, сейчас европейские санкции действуют против 30 государств или граждан этих государств. В 1980-2014 годах более трети всех санкций на планете, а именно 36% были введены европейцами. По количеству санкций ЕС уступает только США.

После 2014 года и возвращения Крыма в состав России ЕС ввел запреты на поездки в Европу против 175 россиян и 44 организаций, а также заморозил их банковские счета и другие активы. В нескольких секторах экономики сократилась торговля с Москвой. Для ряда российских банков и компаний был закрыт доступ на европейские рынки капитала. Брюссель запретил экспорт и импорт оружия и исключил Россию из списка стран, получателей стратегических технологий.

Пока ЕС не вводил запрет на импорт российских нефти и газа. Если Европа не получит российский газ, то цены на него для европейцев вырастут. Это значит, что запрет на импорт газа получит слабую поддержку внутри Евросоюза.

Выступая на популярном ток-шоу, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что не знает случая, чтобы санкции против таких стран, как Россия, давали результат.

«Санкции – необходимая часть инструментария международной политики против тех стран, которые нарушают базовые правила»,- считает глава фракции христианских демократов в бундестаге Йохан Вадепул.

Однако скептически к санкциям относится не только «экономист» Альтмайер, но и подчиненные Хайко Мааса. Санкции, считают немецкие дипломаты, не должны становиться стандартным орудием. Нельзя наращивать и их использование, потому что в таком случае в странах, против которых они применяются, разовьется к ним «сопротивляемость». Россия, например, сейчас не без успеха заменила Европу в качестве торгового партнера Китаем.

Исследование Европарламента 2018 года подтверждает скептицизм в отношении санкций. Оказалось, что лишь в единичных случаях санкции приводили к желаемому результату, т.е. к смене поведения.

Пока политики в Брюсселе и Берлине ищут лучший ответ на «действия России», каждодневные дела на дипломатическом уровне продолжаются. Так, в минувшую пятницу Берлин пригласил представителей России и Украины на встречу в Нормандском формате. Дипломаты уверены, что даже дело Навального не может помешать попыткам достичь прекращения огня на Донбассе.