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UBS намерен объединиться с Credit Suisse

Москва, 15.09.2020
#Банки
#Слияния и поглощения
#Сделки
#Экономика
  • UBS намерен объединиться с Credit Suisse

Zuma\TASS

Сейчас процесс возможного слияния двух крупнейших швейцарских банков находится на начальной стадии: председатель совета директоров UBS Аксель Вебер пригласил консультантов для проверки его возможности и целесообразности, но пока даже не обсуждал его ни со своими директорами, ни тем более с руководством Credit Suisse. Однако ввиду размеров банков и значимости слияния и образования нового финансового гиганта в банковской сфере новость облетела первые полосы СМИ и информагентств.

Слияние, если оно, конечно, произойдет, состоится в непростое для обоих швейцарских банков время. И в UBS, и в Credit Suisse происходит смена руководства. Председатель правления Credit Suisse Урс Ронер покидает свой пост в следующем году. Что же касается UBS, то в сентябре в него перешел Ральф Хамерс из ING. Он должен сменить в ноябре на посту гендиректора Серджио Эрмотти. В Credit Suisse смена гендиректоров произошла еще в феврале: Томас Готтштейн сменил на этом посту Тиджана Тиама. Причиной этой замены стал громкий шпионский корпоративный скандал.

Кроме этого, оба банка вынуждены сокращать расходы ввиду вызванного пандемией кризиса. Кстати, именно пандемия и связанный с ней кризис сильно способствовали вспышке интереса в Европе в последние месяцы к укреплению и консолидации в банковском секторе.

Несмотря на отсутствие (пока) переговоров вероятность слияния UBS и Credit Suisse специалисты оценивают как довольно высокую. Идея слияния двух швейцарских финансовых тяжеловесов существует уже не один год. Однако дальше разговоров в кабинетах топменеджеров дело не доходило, потому что существуют серьезные опасения в поддержке финансовых регуляторов. Сделка выглядит сомнительно на том основании, что она нарушает антитрестовское законодательство Швейцарии.

С другой стороны, европейские финансовые регуляторы в последнее время относятся к соблюдению этого законодательства не так строго, как раньше. Они вполне готовы включать зеленый свет даже для довольно сомнительных сделок по слиянию и поглощению в финансовом секторе Старого Света, чтобы поддержать банки в трудные времена и помочь им выжить. Низкие ключевые ставки и ожидаемые убытки от пандемии только способствуют популярности подобных сделок.

Если говорить об убытках и  проблемах, то в этом году акции Credit Suisse потеряли 22% своей стоимости, а UBS – 8%. Однако в понедельник, после появления новостей об их потенциальном слиянии, акции обоих банков поднялись в цене: Credit Suisse на 4%, а UBS – на 2,5%. Первым, кстати, о возможном слиянии сообщил швейцарский блог Inside Paradeplatz.

Оба банка в последние годы несколько изменили основной вид деятельности и уделяют основное внимание азиатским клиентам. Сейчас и Credit Suisse, и UBS называют себя финансовыми организациями, управляющими капиталом. Что же касается их основного вида деятельности – инвестиций, то сейчас с ним проблемы, вызванные сильной конкуренцией со стороны американских банков.

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