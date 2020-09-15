Ученые нашли средство, которое полностью нейтрализует коронавирус

Согласно исследованию ученых из университета Питтсбурга, белок способен полностью нейтрализовать коронавирус. В эксперименте приняло участие почти 100 млрд потенциально полезных для борьбы с COVID молекул.

«Одна из самых крохотных биологических молекул оказалась способна полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2», - говорится в исследовании. Уточняется, что данный белок по размеру меньше антитела, которое использовалось при создании лекарства от коронавируса, в десять раз.

Ученые уверены, что дело именно в размере молекулы, она настолько мала, что легко распространяется в тканях организма и убивает вирус. Препарат можно использовать и в качестве простой ингаляции. Также белок не имеет побочных эффектов, поскольку молекулы практически не взаимодействуют с человеческого организма.

Ранее ученые российского НИУ «Высшая школа экономики» после ряда экспериментов выяснили, что в коронавирусом нового типа могут успешно бороться молекулы микроРНК. Ученые доказали, что попадая в организм молекулы miR-21-3p замедляют размножение коронавируса, поскольку последний накапливает их в своем геноме.