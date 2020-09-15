Установлена причина неудачливости россиян

Директор Центра практической психологии Сергей Ключников рассказал журналистам, что его коллеги установили причину большинства неудач россиян. По его словам, она кроется в излишней скромности, граничащей с болезненным синдромом самозванца, сообщает радио Sputnik.

При этом Ключников напомнил, что синдром самозванца является наследием синдрома отличника. С ним, как пояснил психолог, многие наши соотечественники сталкиваются ещё в детстве. Из-за такого отклонения взрослому человеку начинает казаться, что все его достижения, успехи и повышения достались ему случайно.

«Основа же синдрома самозванца – страх перед успехом реальным и будущим, – отметил он. – Человек все свои будущие, возможные неудачи заранее страхует, объясняя всё, что с ним происходит какими-то внешними обстоятельствами».

Тем самым, объясняет Ключников, он подстилает себе соломку на будущее.

«Поэтому при низвержения с трона человек может объяснить это тем, что он заранее говорил, что всё так и будет. Здесь надо разделить скромность, когда человек просто не кричит о своих успехах, и вот эту глубинную неуверенность, когда человек не уважает себя», — подчеркнул психолог.

По его мнению, вылечить синдром самозванца и вместе с ним нежелание становиться успешным вполне возможно. Но для этого необходимо начать рисовать «звёздочки на фюзеляже».

«Человек может сам себя излечить от этого синдрома, но если ему сложно справиться в одиночку, то надо обязательно проконсультироваться со специалистом. Но главное здесь принять саму ситуацию и понять, что вы не один переживали такие чувства. Кроме того, надо составить список своих достижений и отделить реальные успехи от мнения других людей. Если у вас есть какие-то достижения, то начинайте рисовать «звездочки на фюзеляже». Отмечайте свои достижения в дневнике. Если у вас не хватает уверенности, то её надо фиксировать и подтверждать», – резюмировал директор Центра практической психологии.