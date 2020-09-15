В Киеве рассказали, при каких условиях будет возобновлена подача воды в Крым

Водоснабжение Крыма со стороны Украины будет восстановлено только после «деоккупации» полуострова, говорится в официальном заявлении МИД Украины, которое последовало в ответ на обращение российской стороны в ООН и Совет Европы с просьбой вмешаться в ситуацию с ухудшением снабжения пресной водой жителей Крыма. Обращение было направлено Комиссией СПЧ РФ по международному сотрудничеству.

В российском документе, в частности, говорится, что действия украинских властей в плане прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров являются антигуманными и неправовыми, а также имеют политическую мотивацию. Российский МИД неоднократно заявлял, что водная блокада со стороны Украины квалифицируется, как нарушение официальным Киевом международных обязательств.

В заявлении украинского МИД говорится, что подача воды на полуостров с территории Украины будет возобновлена только «после полной деоккупации полуострова». Подобная позиция, по мнению дипведомства Украины, основывается на нормах международного права.

Также по заявлению украинской стороны, подобные заявления основываются на стремлении Москвы «назначить виновного за расходы, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма».

В ООН, в свою очередь, считают, что обязанности по снабжению Крыма и его жителей питьевой водой лежит, как на России, так и на Украине. С подобным заявлением выступила представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.