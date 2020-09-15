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В Минздраве рассказали, на что жалуются вакцинированные от COVID-19 добровольцы

Москва, 15.09.2020

Примерно 14% добровольцев, которым была введена вакцина «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа в рамках испытания, жалуются на слабость, температуру и боли в мышцах, рассказал журналистам глава российского минздрава Михаил Мурашко.

«Более 300 человек привито, у ориентировочно 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры», - сообщил чиновник. Он напомнил, что это допустимая реакция на данную прививку, ровно то, что «описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые». Мурашко рассказал, что все побочные явления проходят, как правило в течении суток.

Министр напомнил, что российская вакцина уже прошла все необходимые клинические и доклинические испытания. Платформа, на которой создавался препарат, уже ранее использовалась для создания вакцин.

Чиновник заверил, что «данные по этой платформе» большие, что позволяет говорить о полной безопасности препарата.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 5 529 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. В среднем за последние две недели средний суточный прирост составлял 5,1-5,5 тыс. случаев. В общей сложности в РФ за все время эпидемии выявлено 1 073 849 эпизодов COVID-19. Число летальных исходов за сутки достигло 150 человек. В общей сложности от ковида в России умерло 18 785 больных. Выписаны из российских больниц за сутки 5 605, в общей сложности 884 305 пациентов.

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