В Москве суточный прирост новых случаев COVID-19 стал максимальным с июня

В России за сутки выявлено 5 529 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, сообщает оперштаб. Днем ранее в России зафиксировано 5 509 случаев COVID-19. В среднем за последние две недели средний суточный прирост составлял 5,1-5,5 тыс. случаев. В общей сложности в РФ за все время эпидемии выявлено 1 073 849 эпизодов COVID-19. Число летальных исходов за сутки достигло 150 человек. В общей сложности от ковида в России умерло 18 785 больных. Выписаны из российских больниц за сутки 5 605, в общей сложности 884 305 пациентов.

Наибольший прирост среди регионов зафиксирован в Москве – 730 новых случаев за сутки, что стало максимум, начиная с июня. 30 июня в Москве было выявлено 745 новых случаев ковида. На втором месте по заболеваемости продолжает оставаться Санкт-Петербург (+206), на третьем месте Московская область (+151). В пятерке Ростовская область (+165) И Нижегородская область (+139).

Ранее сообщалось, что у каждого 6 протестированного в частной медицинской сети «Инвитро» пациента выявлены антитела к коронавирусу. Всего в общей сложности тест на антитела к коронавирусной инфекции за последние 4 месяца прошли в сети 680 тысяч россиян. У 16,9% выявлены антитела, уточняет компания.