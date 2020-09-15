В оперативном штабе рассказали, почему растёт число заболевших COVID-19 в Москве

В оперативном штабе по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции назвали причины роста числа случаев заболевания COVID-19 в Москве.

«Количество заболевших увеличилось из-за расширения тестирования, роста числа пассажиров в транспорте, а также на фоне сезона ОРВИ», – цитирует представителя оперштаба РИА Новости.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 15 сентября

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, выявили 5 529 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 15 сентября в 85 регионах России зафиксировано 1 073 849 заболевших COVID-19. Выздоровели – 884 305 человек (+5 605). За время эпидемии жертвами коронавируса в нашей стране стали 18 785 человек (+150).

Лидером по числу заболевших коронавирусом продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 730 новых инфицированных. Таким образом, в столице суточный прирост новых случаев COVID-19 стал максимальным с июня.

Далее следуют Санкт-Петербург (+206), Ростовская область (+165), Подмосковье (+151) и Нижегородская область (+139).

Напомним, 14 сентября в России было зафиксировано 5 509 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.