В России ограничат цены на лекарства

Правительство РФ намерено выпустить дополнительные законодательные акты, которые будут ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС или резкого подорожания. Соответствующие постановления российского кабмина вступают в силу 15 сентября, передает «Российская газета».

СМИ уточняет, что ограничения будут начинать действовать в условиях ЧС или при угрозе эпидемии. Если цены на жизненно важные медикаменты выросли на 30% и более, также будет вступать в силу государственное регулирование.

При наступлении данных обстоятельств региональное руководство должно будут направить запрос в Росздравнадзор с предложениями по урегулированию цен на препараты. Ведомство, в свою очередь, будет направлять их в Минздрав, который перенаправит предложения в кабмин, снабдив перечнем лекарств, на которые должна быть ограничена цена.

Ранее сообщало о росте цен примерно на 7% на три жизненно важных лекарства: ибупрофен, флуконазол и метформин. Также за последний месяц на 40% подорожал анальгин. В общей сложности российские лекарства за год подорожали на 23,8%, тогда как цены на импортные препараты выросли лишь на 7,5%.