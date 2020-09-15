В СВР сделали важное заявление о ситуации с отравлением Навального

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сделал важное заявление о ситуации с отравлением Алексея Навального. По его данным, российские врачи в Омске провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в организме оппозиционера.

«Факт заключается в том, что наши российские врачи, врачи Омской больницы, спасшие жизнь Навальному, провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ, – цитирует руководителя СВР РИА Новости. – Все эти исследования проводились на самом современном оборудовании, по самым жёстким медицинским протоколам. И каких-либо признаков наличия в организме Навального отравляющих веществ не обнаружено, их там не было».

Нарышкин также подчеркнул, что эти данные известны, они содержатся в соответствующих документах, и образцы биологического материала оппозиционного политика также имеются в распоряжении врачей.

«Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории РФ, в его организме каких-либо токсических, отравляющих веществ не содержалось», – резюмировал глава СВР.

Напомним, Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа его доставили из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг этой ситуации.

Официальный представителя правительства Германии Штеффена Зайберта сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Навального.

В свою очередь, российская сторона утверждает, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия оставляет без ответа запросы Москвы по поводу отравления оппозиционного политика.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшается – он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгких и уже способен на короткое время вставать с больничной койки.

Также политик заявил, что после полного выздоровления намерен вернуться в Россию. Эту информацию уже прокомментировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что что любой гражданин волен уезжать и возвращаться на родину. При этом он добавил, что необходимости во встрече сотрудников Администрации президента с Алексеем Навальным после его возвращения в Россию нет.