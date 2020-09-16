«40% компаний в зоне риска»

В зоне риска находится 40% тех компаний, на кого распространяется мораторий на банкротство, подсчитали в юридической фирме Tax Compliance. Как только он закончится, их контрагенты и кредиторы начнут предъявлять претензии — но далеко не факт, что бизнес, пострадавший от пандемии, за время моратория пришел в себя.

Напомним, мораторий на возбуждение дел о банкротстве налогоплательщиков, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, был правительством в начале апреля, истекает он 4 октября 2020 года. Мораторий распространяется на компании, основной код ОКВЭД которых (по состоянию на 1 марта 2020 года) отнесен к наиболее пострадавшим отраслям либо к системообразующим или стратегическим организациям. Под действие моратория попало около 1,3 млн организаций и ИП — большая часть относится к авиа- и автоперевозкам, сфере культуры и туризма. Также малый и средний бизнес получил отсрочку по налогам и страховым взносам.

Однако специалисты предупреждают, что полугодовые «каникулы» помогли далеко не всем компаниям прийти в себя, и это обнаружится после окончания срока действия моратория. « Меры, связанные с мораторием, себя уже исчерпали, да и в целом не сильно повлияли на результаты подпавших под мораторий предприятий, — сказал "Эксперту" адвокат Tax Compliance Андрей Соломяный. — А после отмены моратория они могут инициировать банкротство сами. Дело в том, что в России кредитор может подать заявление о признании должника банкротом при наличие просуженной задолженности не менее 300 тыс. рублей и подача заявления не зависит от оборота компании. Пока длится мораторий, обязательства заморожены, и контрагенты компаний надеются на то, что в итоге смогут получить деньги. Но когда мораторий кончится, окажется, что турфирмам, организаторам массовых мероприятий, авиакомпаниям и прочим платить по-прежнему нечем. В связи с этим руководители организаций обязаны подать заявление на банкротство юридического лица — так как они будут отвечает признакам неплатежеспособности и невозможности одновременно погасить просроченную задолженностью всем кредиторам». Таким образом, через некоторое время после отмены моратория можно ожидать роста процессов о банкротстве; а пока, добавляет Андрей Соломяный, вполне можно ожидать, что бизнесмены, предполагающие такой исход, будут выводить из компаний имущество и капитал.

За семь месяцев пандемии, с начала февраля по начало сентября, по данным ФНС, число субъектов малого и среднего бизнеса в России сократилось на 300 тыс — с 5,9 до 5,6 млн штук, или примерно на 5%, что в целом немного. Интересно, что при этом число занятых в МСП даже немного выросло — с 15,3 до 15,5 млн человек.

Крупнейшие и стратегически важные компании разными способами поддержит государство — так, «Аэрофлот» будет докапитализирован через SPO, что размоет доли текущих акционеров, зато сдержит рост долга.

А вот средние компании, осознавшие, что их бизнес в ближайшей перспективе так и не восстановится, должны будут после окончания моратория принимать какие-то решения.