Акции дня: «Татнефть» просела из-за риска роста налогов

Котировки одной из крупнейших нефтяных компаний «Татнефти» пошли вниз на фоне предложения Минфина об отмене налоговых льгот на добычу полезных ископаемых (НДПИ). За дневную торговую сессию обыкновенные акции подешевели на -4,58% до 527,5 рублей за бумагу, а «префы» на -5,34% до 510,3 рублей.

Минфин предлагает отменить с 1 января 2021 года налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти. Нулевой налог для сверхвязкой нефти установлен в России с 2007 года. Одним из крупнейших пользователей льготой является «Татнефть», также льготой пользуются «Лукойл» (-0,59%) и «Роснефть» (-0,26%). Их акции ощутили пока ощутили не такое сильное давление на фоне рисков о росте налогов.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,19% до 2975,01 пунктов. Индекс РТС просел на -0,15% до 1251,86 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:45 мск составила 41,96 долларов за баррель (+3,53%). Российская валюта укреплялась – 74,88 рублей за доллар.