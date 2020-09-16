Американец предложил продать ему тело Ленина

Американский художник Дэвид Датуна заявил о желании купить тело Владимира Ленина и разместить его в копии мавзолея в Вашингтоне. Он заявил о намерении заплатить около одного миллиарда долларов за мумию вождя мирового пролетариата. По словам художника один миллион долларов, в качестве залога, он готов предоставить уже сейчас.

«Американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине... Америка же движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Сегодня атрибуты в виде мавзолея и Ленина больше нужны США, чем России», – заявил Дэвид Датуна.

Откликнуться на инициативу Дэвид Датуна успел лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, заявивший, что американцы не умеют беречь свои ценности, а мы умеем.

Однако 46-летний Дэвид Датуна, родившийся в Грузинской ССР, не разделяет идей Ленина. Его предложение было продиктовано желанием пошутить над левым крылом Демократической партии США и при этом неплохо заработать. После международного скандала, вызванного предложением купить Ленина, Дэвид Датуна получил еще большую известность и его гонорары, наверняка, увеличатся.