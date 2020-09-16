Бахрейн, ОАЭ и Израиль пошли на мировую в Вашингтоне

Соглашение о нормализации отношений Израиля с двумя странами – Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном подписано в Белом доме 15 сентября. Со стороны Израиля документ подписал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. ОАЭ и Бахрейн были представлены министрами иностранных дел Абдуллой бен Заидом и Абдуллатифом бин Рашидом Альзаяни. Соглашение открывает двери для экономического взаимодействия арабских стран с Израилем и улучшают их отношения с США.

Главным лоббистом установления отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем выступил президент США Дональд Трамп. Все четыре года его пребывания на посту главы Соединенных Штатов были отмечены постоянной озабоченностью интересами Израиля.

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, вопреки решению ООН и позиции ЕС. Затем он признал Голанские высоты (оккупированная в ходе Шестидневной войны 1967 года часть Сирии) территорией Израиля.

Учитывая идущую в США президентскую гонку, эта громкая внешнеполитическая победа Трампа не будет для хозяина Белого дома лишней, чтобы там остаться. Его конкурент на президентских выборах Джо Байден вынужден был поддержать подписание этого документа, не смотря на стремление демократов критиковать каждый шаг действующего президента. Выступая на церемонии подписания документа, Трамп пообещал, что еще несколько арабских стран присоединятся к этому соглашению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще острее, чем Дональд Трамп, нуждается во внешнеполитическом успехе. На родине в отношении израильского премьера уже третий год идет расследование нескольких дел о коррупции. В мае 2020 года состоялось первое судебное заседание. Прямой зависимости между внешнеполитическим успехом и снятием ответственности за коррупционные действия, конечно, не существует, но старинный принцип «победителей не судят» может сыграть на руку Нетаньяху.

В качестве уступки арабскому миру можно рассматривать готовность Израиля приостановить провозглашение суверенитета над районами Западного берега реки Иордан (занятого Израилем в ходе многочисленны арабо-израильских войск). При этом Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не отказывается от своих прав на эти территории.

Две страны Ближнего Востока, претендующие на лидерство в исламском мире и имеющие самые натянутые отношения с Израилем – Турция и Иран – высказались против решения ОАЭ и Бахрейна. «Решительно осуждаем решение Бахрейна установить дипломатические отношения с Израилем по примеру ОАЭ в нарушение обязательства в рамках Организации исламского сотрудничества», — заявил турецкий МИД.

Иранский Корпус стражей исламской революции был еще категоричнее. «Правителям-тиранам Бахрейна стоит ожидать жесткого возмездия со стороны борцов за освобождение Иерусалима, мусульман и благочестивых людей этой страны», – заявили в КСИР.

В день подписания соглашения из сектора Газа по Израилю были выпушены две ракеты, одна из которых была перехвачена, а вторая взорвалась в городе Ашдод, ранив двух местных жителей.