Эксперты: новой самоизоляции не будет, доллар не поднимается выше 80

Восстановление российской экономики набирает обороты, считают аналитики инвесткомпании «Ренессанс Капитал». Основным драйвером стал внутренний спрос. По словам экономиста компании по России и СНГ Софьи Донец, речь, в частности, идет о розничной торговле и секторе услуг, где динамика по большей части V-образная, с возвратом к докризисным уровням уже на конец лета.

Свою роль сыграл, кстати, и резкий рост внутреннего туризма, который наблюдался в августе. Закрытие границ обеспечило отечественную индустрию гостеприимства клиентами, раньше предпочитавшими в сезон отпусков путешествовать по другим странам.

По оценке аналитиков, такими темпами в III квартале текущего года падение российского ВВП замедлится до 4% год к году. В IV квартале снижение составит 2% по сравнению с прошлым годом. Текущий год, по подсчетам ИК «Ренессанс Капитал» российская экономика закончит снижением на 3,3%, что гораздо лучше консенсус-прогноза Bloomberg, предполагающего сокращение на 4,8%.

«Наши предположения базируются на том, что Россия все же не увидит второй волны широкомасштабного карантина по трем причинам: во-первых, вакцина уже находится в стадии тестирования, во-вторых, как показывает наш сравнительный анализ по большому кругу стран, популяционный иммунитет на уровне 20-25% — это тот естественный уровень, после которого мы чаще всего видим устойчивое замедление роста кейсов и снижение рисков повторных волн. Этот иммунитет уже достигнут в России», — рассказала в ходе онлайн-брифинга Софья Донец.

Третьим пунктом она назвала то, что по опыту многих стран издержки локдауна (самоизоляции) превышают его пользу по сглаживанию заболеваемости, и повторный карантин усугубит падение российского ВВП.

Что будет с рублем?

«По нашим ощущениям, рубль сейчас недооценен с точки зрения справедливой стоимости», — отметила Донец, но и возвращения к уровням ближе к 70 рублям за доллар в инвестиционной компании не ждут. При нефти в районе 40 долларов с небольшим плюсом справедливую стоимость рубля оценивают там в 73,5 рубля за доллар и ждут возвращения к этому уровню к концу года».

Базовый сценарий аналитиков предусматривает возможность введения новых антироссийских санкций, но не разрушительных. Отмечено, что по опыту 2017 и 2019 годов всплески волатильности и ослабления рубля в ответ на усиление санкционной риторики были в основном краткосрочными. Стабилизации же курса эксперты ожидают после того, как снизится фактор неопределенности, связанный с президентскими выборами в США.

Однако и в следующем году рубль по отношению к доллару дешеветь не будет, считают в «Ренессанс Капитал». Этому будет способствовать возвращение спроса на импорт, а также «возвращение к чистому бюджетному правилу». Отсюда прогноз среднего курса рубля на 2021 год рубля: на уровне 75,5 рубля за доллар.

С тем, что на российскую валюту давит предвыборная гонка в Соединенных Штатах согласен и эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Если будет очевидна победа Джо Байдена, это может оказать дополнительное давление на рубль, но и при победе Трампа и сохранении цены на нефть марки Brent в диапазоне 40-50 долларов за баррель он видит вероятный коридор курса доллара к рублю на конец года в диапазоне 75–80.

Госдолг под давлением

«Поддержку рублю оказывает стабилизация российского долгового рынка. В предыдущие месяцы он находился под давлением из-за выхода нерезидентов из ОФЗ на фоне относительно низких доходностей гособлигаций и возросших геополитических рисков. Однако последние аукционы Минфина РФ демонстрируют высокий спрос на ОФЗ, правда, в основном он обеспечен отечественными участниками рынка», — добавляет Дмитрий Бабин.

Как раз 16 сентября Минфин разместил на аукционе облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) с погашением 25 марта 2026 года на всю сумму 115,218 млрд. рублей. При этом спрос на бумаги достиг 183,861 млрд рублей.

Что касается иностранных инвесторов на рынке ОФЗ, то, по мнению руководителя отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал» Алексея Булгакова, сокращение их количества по большей части связано все с теми же геополитическими рисками. Введение ограничений на операции с ОФЗ эксперты инвесткомпании считают наиболее существенным риском для российского рынка из всех обсуждаемых вариантов.

Понижение закончилось

По мнению Дмитрия Бабина, относительно низкие доходности ОФЗ не покрывают возросшие геополитические риски. «Эта рыночная ситуация вызвана агрессивным снижением ключевой ставки ЦБ РФ, поэтому вряд ли на ближайшем заседании регулятор вновь ее снизит», — считает аналитик.

В ИК «Ренессанс Капитал» так же полагают, что цикл снижения процентной ставки подходит к концу и на ближайшем заседании ЦБ сохранит ее на уровне 4,25%, выбрав более осторожную политику на фоне ослабления рубля.

«В октябре возможно снижение ставки еще на 25 б.п.: им и завершится длительный цикл смягчения денежно-кредитной политики. Мы сохраняем свой прогноз, что нормализация денежно-кредитной политики начнется в 1 половине 2021 года и регулятор доведет ставку до нейтрального уровня 5.5% к концу 2021 года», — считают аналитики компании.

В пользу сохранения ставки на нынешнем уровне говорят и данные Росстата. Во II квартале российская экономика превзошла прогнозы, снизившись не на 9,6%, как ожидало Минэкономразвития, и не на 9-10, как предполагал ЦБ, а на 8%. Как отмечал на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин, результаты июля-августа тоже могут приятно удивить — динамика складывается лучше ожиданий ЦБ. Главное теперь — избежать второй волны карантина. Иначе на смену оптимистическому «Полет нормальный» снова придут классические вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?».