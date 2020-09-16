Французские политики выступают против технологии 5G

Около 70 французских политиков, в том числе мэры городов Марсель, Лиона и Бордо опубликовали открытое открытое письмо в газете Le Journal du Dimanche, в котором призвали приостановить развитие сети связи 5G. Письмо было опубликовано в преддверии аукциона по распределению частот связи для 5G. Политики, представляющие в основном «левые» и «зеленые» партии, просят провести более масштабные исследования 5G на климат и окружающую среду. Один из аргументов экологов ­– внедрение связи 5G вызовет массовую замену потребителями своих старых смартфонов на новые. А это, в свою очередь, нанесет вред окружающей среде из-за роста добычи редкоземельных металлов, использующихся для производства мобильных телефонов.

Президент Франции Эммануэль Макрон является горячим сторонником внедрения технологии 5G и не намерен отказываться от ее строительства. «Нам объясняют, что ответ на сложность современных проблем — это возвращение к масляным лампам», – заявил Макрон.

Весной этого года по Великобритании и Нидерландам прокатилась волна вандализма в отношении вышек связи 5G. Противники нового формата связи обвиняют 5G во вреде здоровью, желании правительств осуществлять тотальный контроль над гражданами, и даже в появлении коронавируса SARS-CoV-2.