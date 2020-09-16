ФРС: низкие ставки – это надолго

Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным займам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. В заявлении ФРС говорится о намерении покупать больше активов и держать низкие процентные ставки даже дольше, чем объявлялось ранее – вплоть до полного восстановления рынка труда.

Все 17 членов Федеральнго комитета по операциям на открытом рынке ФРС США сошлись во мнении, что нулевая ставка сохранится минимум до конца 2021 года. 16 членов комитета считают, что она не повысится в 2022 году, а 12 думают, что текущая ставка удержится до 2024 года.

В соответствии с новой стратегией ФРС будет ориентироваться прежде всего на уровень безработицы, а не инфляцию. Денежный регулятор по-прежнему рассматривает инфляцию в 2% в качестве целевого показателя.

ФРС ожидает, что уровень безработицы в 2020 году составит 7,6% (в апреле уровень безработицы составлял 14,7%, а в сентябре снизился до 8,4%). В июньском прогнозе ФРС фигурировал уровень безработицы на этот год в 9,3%.

Прогноз Центробанка по ВВП предполагает его снижение на 3,7% по итогам текущего года. В июне ФРС заявляла, что ВВП США в 2020 году снизится на 6,5%.