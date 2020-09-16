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Германия предложила США миллиардную сделку по «Северному потоку-2»

Москва, 16.09.2020

Германское правительство предлагает США миллиардную сделку, если  Вашингтон откажется от санкций в отношении газопровода «Северный поток 2», пишет газет Die Zeit, ссылаясь на собственные источники.

Издание уточняет, что в начале августа глава Минфина Германии Олаф Шольц при личной беседе со своим американским коллегой Стивеном Мнучином сообщила, что Берлин готов выделить средства на строительство двух специальных гаваней, предназначенных для американского сжиженного природного газа. После предложение американской стороне поступило и в письменной форме. США планирует импортировать газ в Германию через терминалы в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен.

Как сообщают источники газеты, данное предложение в письменном виде о поддержке строительства терминалов в сумме «до 1 миллиарда евро», поступило в администрацию США 7 августа. В обмен на это от американской стороны требуется беспрепятственно достроить и запустить «Северный поток 2», пишет СМИ.

Предположительно 24 и 25 сентября в Брюсселе состоится обсуждение ближайшей перспективы газопровода «Северный поток-2», а также ситуации вокруг отравления Алексея Навального.

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