Главы МИД США и Великобритании потребовали расследовать отравление Навального

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провели переговоры в Вашингтоне. На пресс-конференции по их итогам Помпео осудил отравление Алексея Навального.

«Любое применение химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах. Так было два года назад после нападения с применением химического отравляющего веществ в Солсбери. Это верно и в данном случае. Я и Доминик Рааб вместе с коллегами по Большой семерке тогда призывали Россию к полной прозрачности. Мы повторяем этот призыв и сейчас», – заявил Помпео.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы»,– сказала Меркель.

Официальный представитель правительства Германии Штеффена Зайберта сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Навального.

Российская сторона заявила, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.