Энергетические амбиции Израиля усиливают напряжение на востоке Средиземноморья

Конфликт в восточном Средиземноморье смещается от противоречий между Турцией и Грецией к противоречиям между Турцией и монархиями Персидского залива. Причем в нынешнем обострении важную роль играет Израиль с его амбициями стать энергетическим транзитным хабом в регионе.

Начало обострению идеологического конфликта между Турцией и богатыми арабскими монархиями Персидского залива положила арабская весна. Притязания Турции на лидерство в регионе, поддержанные бурно развивающейся экономикой, усиливала исламистская идеология, схожая с идеологией запрещенного во многих арабских странах радикального исламского движения «Братья-мусульмане».

Израилю этот конфликт на руку, поскольку он помогает укрепить отношения Тель-Авива с Европой и арабскими соседями. Причем, 254-километровый трансизраильский нефтепровод Эйлат-Ашкелон может сыграть важную роль как в укреплении этих связей, так и в обострении обстановки в восточном Средиземноморье.

Отношения между Анкарой и монархиями Залива обострились после того, как турки поддержали Мурси и Братьев-мусульман, пришедших к власти в Египте после свержения режима Мубарака. Арабские монархи видят в исламской демократии экзистенциальную угрозу самому своему существованию. Заключение в тюрьму демократически избранного президента Мурси, свергнутого египетскими военными; гражданская война в Ливии и обнаружение крупных месторождений газа в восточной части Средиземного моря тоже оказались на руку Израилю. Нормализация отношений между Тель-Авивом и ОАЭ с Бахрейном могут завершить создание антитурецкой коалиции, которая будет определять политическую жизнь в регионе в предстоящие десятилетия.

Справедливости ради, следует сказать, что Израиль не создал антитурецкую коалицию, а лишь присоединился к уже существующей коалиции в составе Франции, Греции, Кипра, Египта и ОАЭ. Кроме укрепления безопасности в регионе, эти страны пытаются расширить и укрепить политические и экономические связи между собой. 16 января 2020 года с этой целью в Каире была создана организация «Восточно-средиземноморский газовый форум» (EMGF), которая состоит из Египта, Греции, Кипра, Израиля, Италии, Иордании и Палестинской автономии. Отсутствие в ней Турции говорит об ее антитурецкой направленности. Израиль, Греция и Кипр также работают над строительством газопровода EastMed, который свяжет европейских потребителей с месторождениями газа в восточном Средиземноморье.

Последним залпом в идеологической войне между арабами и Турцией стало возрождение идеи возобновления использования израильского нефтепровода Эйлат-Ашкелон. Нормализация отношений между Тель-Авивом и двумя монархиями Персидского залива позволит использовать этот нефтепровод для поставок нефти, что еще сильнее уменьшит надежды Турции стать энергетическим хабом, значительно и без того ослабленные открытием газовых месторождений.

Инфраструктура для этого нефтепровода была построена еще в 1968 году Израилем при поддержке иранского шаха. Однако Исламская революция в Иране в 1979 году прервала поставки нефти из Ирана. За считанные дни значимость Израиля как вечного гаранта западноевропейской энергетической безопасности, рухнула почти до ноля.

Однако в 2003 году в проект были внесены изменения, которые позволили нефти течь в обоих направлениях. У него также появились два новых важных пользователя-партнера: Азербайджан и Казахстан.

Сейчас антитурецкая коалиция хочет возобновить работу нефтепровода Эйлат-Ашкелон, что будет способствовать как энергетической безопасности европейских покупателей, так и стратегическим интересам Израиля. Поставки по нему в Европу нефти из Персидского залива еще больше ослабит претензии Турции стать энергетическим хабом.

Владелец трубопровода Europe Asia Pipeline Co. (EAPC) рассчитывает получить от 12 до 17% торговли нефтью, проходящей через Суэцкий канал. Трубопровод значительно пополнит казну Египта за счет платы за транзит нефти. Издание Asia Times считает, что улучшение отношений Израиля и заливных государств, конечно, важно для обеспечения его безопасности. Но жизненно важна для усиления стабильности во всем регионе и нормализация отношений еврейского государства с Египтом. Без нее безопасность Израиля никогда не будет по-настоящему прочной.

Нефтепровод EAPC может стать дополнением к Суэцкому каналу. Несмотря на его недавнее расширение он по-прежнему недоступен для крупнейших танкеров. Ситуация может измениться с возобновлением использования этого трубопровода, что позволит супертанкерам забирать грузы в Красном и Средиземном морях.

До недавних пор EAPC действовал в условиях относительной секретности по двум причинам. Во-первых, ряд арабских партнеров предпочитали сохранить свои коммерческие сделки и сотрудничество с Израилем в тайне из-за негативного отношения к нему в исламском мире. Сейчас это негативное отношение благодаря нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном существенно ослабнет. Во-вторых, строительство трубопровода еще до Исламской революции, в шестидесятые годы прошлого века, частично осуществлял Тегеран.

Это означает, что выход нефтепровода Эйлат-Ашкелон из тени может усилить позиции Ирана в международном арбитражном суде. Например, в 2015 году суд в Швейцарии уже обязал Израиль выплатить Тегерану компенсацию в размере 1,1 млрд долларов.

Несмотря на сопротивление со стороны Турции и другие политические нюансы поддержка правительства Израиля, благоприятная сейчас геополитическая обстановка в регионе и уже имеющаяся инфраструктура вероятнее всего приведут в самом скором будущем к возобновлению работы нефтепровода Эйлат-Ашкелон в снабжении нефтью Европы, что еще больше усилит напряженность в восточном Средиземноморье.