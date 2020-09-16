Курс доллара к рублю продолжает оставаться в растущем коридоре

Валентин Журба, руководитель инвестиционного направления mkb private bank Московского кредитного банка предоставлено пресс-службой

Во вторник рынки: S&P 500 и NASDAQ 100 (+0.5% и +1.4%, соответственно). Индексы шли вверх второй̆ день подряд после ряда крупных M&A в понедельник. Нефть и российские индексы делают попытку разворота наверх вслед за общим повышением спекулятивных настроений.

Между тем рынок ждет итоги заседания ФРС (сегодня вечером), надеясь на очередные мягкие комментарии.

Несмотря на коррекцию 12% в индексе NASDAQ 100, растущий̆ тренд в американских индексах пока не нарушен (нижней̆ границей̆ тренда сейчас выступает 50-дневная средняя). Мы наблюдаем, как минимум, технический̆ отскок наверх. В то же время пока нет уверенности, что движение продолжится, поскольку рост на западных площадках снова происходил преимущественно за счет мегакорпораций и популярных имен, а у этого сектора потенциал, скорее всего, ограничен.

Из мегакорпораций меньше других росли бумаги крупнейшей по капитализации американской̆ компании Apple (всего +0.2%) после того, как была проведена традиционная сентябрьская презентация новых продуктов (были представлены новые часы с дополнительными фитнесс-функциями, новый iPad и дополнительные планы подписок на услуги).

Объем торгов в США был средним. Больше других росли коммуникации (+1.7%), недвижимость (+1.4%) и IT (+1%). Больше всего падали финансы (-1.4%) и энергетика (-0.8%). Финансовый̆ сектор падал из-за негативного прогноза одного из крупнейших банков планеты JPMorgan (-3.1%), который̆ понизил оценку чистого процентного дохода в 2020 г. до 55 с 56 млрд долларов. Акции Citigroup (-6.9%) вновь упали после снижения на 7% в понедельник на новостях о вероятном штрафе со стороны регуляторов за недостаточный̆ контроль рисков и управления. Стоит также отметить падение бумаг круизной̆ компании Carnival (-10.8%) после сообщения о намерении разместить дополнительный̆ выпуск акций на 1 млрд долларов.

Защитные активы: золото и индекс волатильности VIX понизились, иена укрепилась, а индекс американского доллара DXY остался в нуле.

Котировки нефти и сегодня продолжают рост после опубликованных поздно вечером данных Американского института нефти о снижении запасов сырья за неделю более чем на 9 млн брр.

РТС смог в последние дни развернуться наверх и вернуться в диапазон широкой̆ консолидации (1200-1350 пп). Сейчас индекс упирается в сопротивление в виде 50-дневной средней̆, пройти которое будет непросто.

Курс доллара по отношению к рублю продолжает оставаться в растущем коридоре, нижней границей которого сейчас выступает 20-дневная средняя (около 75 руб за долл.). Риски дальнейшего ослабления российской валюты пока сохраняются.

Самыми ожидаемыми событиями сегодняшнего дня станет заседание Комитета по открытому рынку ФРС, а также релиз по розничным продажам в США.

Фьючерсы на S&P 500 показывают +0.1%, на Brent – +1.4%, на золото – +0.3%.