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Курс доллара: рубль ждёт важное событие

Москва, 16.09.2020
  • Курс доллара: рубль ждёт важное событие

Алексей Павлишак/ТАСС

Днём 16 сентября рубль укрепляется к основным резервным мировым валютам на фоне растущих цен на нефть, а также в ожидании самого важного события этой недели – заседания ЦБ РФ, на котором будет решаться вопрос по ключевой ставке.

По данным на 15:55 мск, на торгах Московской биржи курс доллара составляет 74,918 руб., что на 0,10% ниже чем на закрытии вторника. Чуть меньше со вчерашнего дня потерял евро, который торгуется по 88,82 (-0,03%).

Таким образом, национальная валюта позитивно отреагировала на нефтяные котировки, которые продолжали сегодня свой рост после опубликованных накануне вечером данных Американского института нефти о снижении запасов сырья за неделю более чем на 9 млн баррелей.

Однако, по мнению, экспертов, главным фактом снижения доллара и евро к рублю являются ожидания самого важного для курса российской валюты события этой недели. Речь идёт о пятничном заседании ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Согласно опросу, проведённому агентством Reuters, 25 из 30 аналитиков ждут, что российский регулятор сохранит ставку на уровне 4,25%. В частности, Станислав Мурашов из Райффайзенбанка не сомневается, что регулятор на этот раз сделает паузу.

«Несмотря на то, что потенциал для снижения ставки есть, возросшие риски появления второй волны коронавируса и усиление санкционного давления на нашу страну нивелируют вероятность его реализации на ближайшем заседании ЦБ», – подчеркнул он.

Между тем, эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, озвучили новый прогноз по курсу рубля на конец 2020 года. Они полагают, что национальная валюта может вернуться на свой прежний уровень. Но произойдёт это при снижении геополитического напряжения в мире после завершения американских президентских выборов.

В частности, аналитики Сбербанка подчеркнули, что во время пандемии рубль вела себя очень нестабильно. В первые месяцы пандемии коронавируса он продемонстрировал нетрадиционную для кризисной ситуации стабильность. Однако, если сначала динамика импорта, денежных переводов и отток капитала поддерживали рубль, то теперь это всё выступает против него.

«Все последние месяцы на курс рубля оказывалось тройное давление. Это и торговые потоки, и миграции, и поток капиталовложений. К концу 2020 года все эти факторы сойдут на нет, что позволит курсу оказаться во власти самочувствия российской и мировой экономик, а также внешнеполитических рисков. А учитывая тот факт, что судя по всему, объём российского экспорта уже пробил дно и уже начал восстанавливаться, можно предположить, что к концу года с фундаментальной точки зрения курс нашей валюты может вернуться к отметке в 70,00 руб.», – резюмировали аналитики Сбербанка.

При этом согласно опросу более 60 валютных специалистов, проведенному Reuters с 28 августа по 3 сентября, в ближайшие 12 месяцев российский рубль прибавит около 8% и в паре с долларом будет стоить 69,50 руб.

Почти 70% валютных аналитиков, ответивших на дополнительный вопрос, а именно 46 из 68, считают, что восстановление местной экономики и поиски более выгодных и высоких процентных ставок будут главным фактором на валютных рынках развивающихся стран, в том числе на российском до конца 2020 года.

Оставшиеся 22 специалиста назвали в числе главных факторов успешные испытания вакцины от коронавируса, предстоящие в США президентские выборы и внутреннюю монетарную политику.

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