Курс доллара: в Сбербанке рассказали о парадоксальном поведении рубля

Во вторник вечером рубль укрепился к доллару и евро благодаря росту цен на нефть и внешнему позитиву. Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара на торгах Мосбиржи составил 74,95 руб., что на 32,5 коп. ниже уровня закрытия понедельника. Ещё больше подешевел евро – к этому времени единая валюта ЕС торговалась по 88,78 руб., потеряв за сутки 48,5 коп.

Таким образом, рубль вырос к основным резервным мировым валютам на фоне растущих нефтяных котировок и реагируя на позитив с внешних рынков. Как отмечают эксперты, у мировых инвесторов усилился аппетит к риску перед заседанием американского регулятора, которое состоится 15-16 сентября. Ожидается, что ФРС сохранит «голубиный» настрой, так как американской экономике, которая восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, необходима поддержка.

Прогноз экспертов по курсу доллара

Александр Разуваев из ИАЦ «Альпари» заявил, что если в ближайшие месяцы не будет жёсткого негативного фона, в частности, серьёзных антироссийских санкций или каких-либо существенных потрясений на сырьевых рынках, то в конце года можно ждать пару доллар-рубль возле отметки в 70,00 руб., а евро-рубль – в коридоре 83,00-85,00 руб. При этом он не исключает, что ограничительных мер России избежать всё-таки не получится.

«Главный риск от них, это ОФЗ, – считает эксперт. – Дело в том, что минимум треть рынка принадлежит нерезидентам. А на фоне неопределённой политики и низких ценах на «чёрные золото» рубль в обеих парах будет волатильным».

Разуваев также отметил, что санкции могут последовать, как из-за ситуации вокруг оппозиционного политика Алексея Навального, так и на фоне белорусского кризиса.

«Финансовая помощь Минску со стороны Москвы вряд ли ослабит отечественные финансы, но вот санкции могут очень больно, даже драматически по ним ударить. В этой связи в конце сентября мы ждём доллар ориентировочно по 75,00 руб. а евро – по 89,00 руб.», – резюмировал эксперт.

В том, что антироссийские санкции могут заметно повлиять на курс национальной валюты, уверены также аналитики банка «Санкт-Петербург». Кроме того, по их мнению, против рубля играют и внутренние факторы, среди которых снизившиеся в этом месяце интервенции российского Минфина.

«Ещё одним фактором могут стать нестабильные цены на нефть. Между тем, курс рубля поддержат ожидания намеченной на последний квартал этого года всё тем же Минфином продажи валюты в рамках сделки по покупке Сбербанка и начало налогового периода», – добавили аналитики банка.

Часть экспертов считает, что поддержку рублю на этой неделе окажет ЦБ РФ, который на заседании в пятницу примет решение по ключевой ставке. Согласно опросу, которое провело агентство Reuters, 25 из 30 аналитиков ждут, что российский регулятор сохранит ставку на уровне 4,25%. В частности, Станислав Мурашов из Райффайзенбанка не сомневается, что Центробанк на этот раз сделает паузу.

«Несмотря на то, что потенциал для снижения ставки есть, возросшие риски появления второй волны COVID-19 и усиление санкционного давления на РФ нивелируют вероятность его реализации на ближайшем заседании», – подчеркнул он.

В свою очередь эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, дали новый прогноз по курсу рубля на конец этого года. По их мнению российская валюта будет готова к возвращению на прежний уровень при условии снижения геополитическое напряжение в мире после проведения выборов президента США. В своём обзоре «Парадоксальное поведение рубля при пандемии» они отметили, что во время пандемии нацвалюта вела себя крайне нестабильно. В первые месяцы пандемии коронавируса рубль показал неожиданную для кризиса устойчивость. Но если сначала динамика импорта, денежных переводов и отток капитала поддерживали российскую валюту, то теперь играют против нее.

«Дело в том, что на рубль оказывалось тройное давление. Речь идёт о торговых потоках, миграции и потоках капиталовложений. К концу декабря все эти факторы ослабнут, тогда курс нашей валюты окажется во власти самочувствия отечественной и глобальной экономики, а также внешнеполитических рисков. Кроме того, судя по всему, объём экспорта РФ достиг «дна» во втором квартале и затем начал восстанавливаться, что также позитивно для рубля. В этой связи, мы считаем, что к концу года с фундаментальной точки зрения курс нацвалюты может вернуться к отметке в 70,00 руб.», – предположили аналитики крупнейшей кредитной организации страны.