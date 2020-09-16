Аналитики Reuters сделали новый прогноз по рублю и валютам EM

Большинство валют главных развивающихся экономик сохранят и разовьют успехи, достигнутые после прихода весной этого года пандемии новой коронавирусной инфекции. Их укреплению будут способствовать продолжение ослабления курса доллара и надежды на скорейшее восстановление экономик, считают участники опроса специалистов по валютам, проведенного недавно агентством Reuters.

Валютные рынки менее развитых развивающихся стран воспользовались ослаблением доллара США после того, как ФРС ясно дала понять, что для поддержки роста американской экономики она готова длительное время сохранять на низком уровне ключевую ставку, что автоматически снижает процентные ставки по американским активам.

Существенная распродажа долларов помогла индексу развивающихся валют MSCI прибавить более 5% после обвала в конце марта до трехлетнего минимума. Специалисты ожидают продолжения роста в ближайшем будущем.

Согласно опросу более 60 валютных специалистов, проведенному Reuters с 28 августа по 3 сентября, в ближайшие 12 месяцев южноафриканский ранд прибавит ок. 2% и достигнет 16,5 за доллар США, бразильский реал укрепится свыше чем на 7% до 4,95 за доллар, а российский рубль - приблизительно на 8% до 69,5 руб. за доллар. Что же касается юаня и индийской рупии, то им валютные специалисты прогнозируют ослабление по отношению к доллару почти на 1% после пятипроцентного укрепления в последние полгода.

Почти 70% валютных аналитиков, ответивших на дополнительный вопрос, а именно 46 из 68, считают, что восстановление местной экономики и поиски более выгодных и высоких процентных ставок будут главным фактором на валютных рынках развивающихся стран до конца 2020 года. Оставшиеся 22 специалиста назвали в числе главных факторов успешные испытания вакцины от коронавируса, предстоящие в США президентские выборы и внутреннюю монетарную политику.

Большинство развивающихся экономик, по прогнозам, вернутся к росту уже в текущем квартале. По мнению аналитиков, положительная информация в предстоящие месяцы будет способствовать повышению интереса к рисковым активам на развивающихся рынках.

Единственной крупной экономикой, показавшей во втором квартале рост, является Китай. На прошлой неделе юань укрепился до почти полуторагодичного (16 месяцев) максимума по отношению к доллару США после того, как китайский центробанк поднял в прошлый четверг ставку восьмую торговую сессию подряд. Пока никаких серьезных сигналов, свидетельствующих о том, что главный банк Поднебесной намерен сдерживать укрепление китайской валюты, нет.

Юань – не только наиболее активно торгуемая валюта на валютном рынке развивающихся стран, но и наиболее сильно контролируемая властями. Опрошенные Reuters валютные аналитики предсказывают в течение ближайших 12 месяцев китайской валюте ослабление в районе 0,5% до 6,87 за доллар.

На вопрос, валюта какой развивающейся страны, по их мнению, покажет лучший результат в предстоящий год, 28 из 65 валютных аналитиков ответили, что больше всего укрепятся к доллару валюты сырьевых стран. 26 человек считают, что выделяться будут валюты стран с наиболее высокими процентными ставками. Оставшиеся 11 специалистов придерживаются противоположного мнения. Они уверены, что увереннее всего будут себя чувствовать в течение года валюты стран с низкими процентными ставками.