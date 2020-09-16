Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Курс доллара снижается к рублю в среду на фоне решения ФРС сохранить базовую ставку.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25% годовых», — говорится в сообщении в ФРС.

Курс рубля прибавляет 20 копеек к доллару к 21.23 мск - 74,81 руб., курс евро теряет 31 копейку - 88,53.

Рубль также поддерживают сегодня новости с нефтяного рынка - баррель Brent поднимался сегодня выше 42 долл.

По мнению экспертов, причиной снижения доллара и евро к рублю также являются ожидания важного для курса российской валюты события этой недели. Речь идёт о пятничном заседании ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Согласно опросу, проведённому агентством Reuters, 25 из 30 аналитиков ждут, что российский регулятор сохранит ставку на уровне 4,25%. В частности, Станислав Мурашов из Райффайзенбанка не сомневается, что регулятор на этот раз сделает паузу.

По оценке главы Минэкономразвития Максима Решетникова, которую он озвучил в четверг, рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами. Ведомство ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года. Об этом Решетников сказал на заседании правительства, представляя прогноз социально-экономического развития России на период до 2023 года.

Согласно прогнозу МЭР, среднегодовой курс доллара в 2020 году составит 71,2 рубля (против 64,7 в 2019 году).

Между тем, по словам экономиста по России и СНГ инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, рубль сейчас недооценен с точки зрения справедливой стоимости, но и возвращения к уровням ближе к 70 рублям за доллар аналитики компании не ждут.

При нефти в районе 40 долларов с небольшим плюсом справедливую стоимость рубля оценивают там в 73,5 рубля за доллар и ждут возвращения к этому уровню к концу года.