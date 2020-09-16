Минфин решил экстренно повысить налог на курение

Минфин предложил в 2021 году сразу на 20% повысить акциз на все виды табачной продукции, а также на электронные сигареты, сообщил РБК. Этой поправкой в Налоговый кодекс ведомство реагирует на чрезвычайные обстоятельства эпидемии коронавируса и бюджетный дефицит, вызванный мерами по борьбе с ней.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — обосновал предложение Минфина его представитель.

Он сообщил также, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции. Поступивший из Минфина документ уже одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности и будет теперь рассмотрен на его заседании

В 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны были вырасти всего на 4%. Например, действующая сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 руб. за 1 тыс. штук, в следующем году должна была вырасти до 2045 руб. Ставка акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 52 руб. за штуку.

В предложенных Минфином поправках в 2021 году ставка акциза определена уже в 2359 руб. и 60 руб. соответственно.

Сколько способен дать бюджету табачный акциз? По итогам этого года Минфин планирует собрать около 600 млрд руб. акцизов на реализацию табачных изделий и их современных заменителей.

Дефицит российского бюджета по итогам текущего года может составить 4—6% (4—7 трлн рублей) из-за снижения экспорта, сокращения мировых цен на энергоносители и роста затрат на противоэпидемиологические мероприятия по коронавирусу, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Поэтому понятно, что правительство вынуждено искать источники пополнения доходной части бюджета России. В том числе это касается и различных акцизов, из которых акцизы на табачную продукцию предлагается повысить существенно. Это обоснованно, так как постепенное удорожание сигарет в России привело к тому, что их потребление снижается.

И с точки зрения улучшения ситуации со здоровьем населения эта мера эффективна, уверен эксперт: потребление табачной продукции давно перестало быть модным, вместо этого россияне стали активнее заниматься спортом и следить за собственным здоровьем. Также стоит отметить, что такие косвенные налоги на табачную продукцию воспринимаются в обществе без отторжения, некурящая часть населения даже приветствует эти меры.

Также высокие цены на табачную продукцию — это испытанный способ улучшения здоровья населения в западных странах, где также высокие акцизы на сигареты, вейпы и другие виды таких товаров. Еще в 2017 году Минздрав России принял антитабачную конвенцию, где повышение акцизов и удорожание табачной продукции называется жестким методом стимулирования курильщиков к отказу от вредной привычки.

Тем не менее, указывает Артем Деев, несмотря на то что в последние годы табачная продукция подорожала значительно, акцизы поднимались неоднократно, Россия по—прежнему остается второй самой курящей страной в мире после Китая. Так что увеличение сборов обоснованно как с точки зрения здоровья граждан, так и с точки зрения наполнения бюджета страны.

Резкое повышение акциза с точки зрения поиска дополнительных источников дохода для бюджета оправдано, это действенный способ, уверен и главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Но он бы был еще более эффективным, полагает эксперт, если бы в России хорошо боролись с контрафактом. А поскольку серая продукция на рынке вопреки стараниям надзорных органов по—прежнему присутствует, то наполняемость бюджета может быть существенно ниже ожидаемой. Так, например, по усредненным данным за два последних года на оборот нелегальных сигарет приходится не менее 10% российского рынка, что оценивается порядка 100 млрд рублей потенциальных налогов мимо ФНС.

Соответственно, при столь высоком акцизе, который можно справедливо назвать как самый беспрецедентный за всю историю современной России, этот сектор может еще больше увеличится. Нелегальные производители будут даже с осознанием высоких рисков идти на такие шаги, поскольку в противном случае они будут существенно терять в доходах. Дополнительным стимулом и не удобным для правительства в этом случае становится пандемия коронавируса, которая существенно снизила реальные располагаемые доходы населения, увеличила уровень безработицы и разогнала неофициальную инфляцию. Рост конечной стоимости пачки сигарет может вырасти со 120 до 140 рублей в рознице, учитывая, что на нелегальном рынке цена не изменится и составит от 50 до 70 рублей, выбор в пользу последних будет очевиден, констатирует аналитик.

Принимая такие непопулярные меры для крупного бизнеса, государство создает более прозападную экономическую модель, полагает Алексей Антонов. С другой стороны, предпринимаемые усилия с анонсированием высоких социальных гарантий и повышения качества уровня в жизни в стране выглядят больше иллюзорными обещаниями, чем реальными попытками сделать жизнь россиян лучше. Грубо говоря, поднимая этот акциз государство достаточно цинично дает одной рукой повышенные пособия и соцгарантии, а другой отнимает эти же самые деньги вроде бы как на пользу населения. В целом, заключает аналитик, эти действия можно оценить, как малоэффективные для реального укрепления государственного единства и экономики.