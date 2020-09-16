Минфин стерилизует экономику России

В ближайшие дни в правительстве пройдет расширенное совещание по оценке перспектив строительства нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК). В совещании должны принять участие представители Минфина, Минэнерго, аппарата курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова и «Роснефти».

Решать правительство будет судьбу проекта, который обеспечит общий эффект для бюджетов всех уровней более 1 трлн. рублей, рост внутреннего регионального продукта Приморья в 1,5 раза и создаст порядка 100 тыс. новых рабочих мест. Дополнительный доход бюджета от роста производства в смежных отраслях (металлургия, строительство, транспорт, энергетика), по предварительным оценкам, составит более 300 млрд. рублей. При стопроцентном использовании отечественного оборудования эффект вырастает вдвое.

Проект разработан компанией «Роснефть» 10 лет назад, но с тех пор его не могут реализовать. Это при том, что все это время Дальневосточный федеральный округ испытывает двукратный дефицит (3 млн. т в год) нефтепродуктов, бензин и дизельное топливо везут из других регионов, что обеспечивает самую высокую по России их стоимость. «Роснефть» планировала инвестировать в проект около 1,5 трлн. рублей, как своих, так и средств сторонних, включая иностранных, инвесторов.

Однако для реализации проекта необходимо обеспечить стабильный налоговый режим на 30 лет, формульную ставку акциза на прямогонный бензин с коэффициентом 6 и логистический коэффициент 2 для обратного акциза на нефть. Это обеспечит конкурентную цену конечного сырья. Эксперты посчитали, что общая сумма обратных акцизов составит около 64 млрд. руб. в год при цене на нефть 60 $/барр.

Казалось бы, чего тут решать, и кто может быть против инфраструктурного проекта с такими эффектами? А против Минфин, и аргументация у него железобетонная – выпадающие доходы.

Накануне правительственного совещания статс-секретарь – замминистра финансов России Алексей Сазанов завил журналистам (цитирую по ТАСС): «Те льготы, которые запрошены, превышают дополнительные эффекты для бюджета. Поэтому в том объеме, который они сейчас обозначили, мы не можем их предоставить».

«Наша позиция такова, что совокупный бюджетный эффект должен превышать объем предоставленных льгот», - отметил Сазанов. Статс-секретарь Минфина в принципе отличается образностью мышления и бескомпромиссностью утверждений, но на этот раз он превзошел себя.

Сазанов говорит не о мультипликативных или общих эффектах. Он говорит почему-то лишь о прямых налоговых поступлениях непосредственно от производимых нефтепродуктов.

О том, что Минфин у нас любит делить шкуру неубитого медведя, когда требует увеличить налоговые поступления с несуществующего производства, сказано достаточно. Однако дьявол, как известно в нюансах. А нюанс в случае с ВНХК следующий. Цифры, имена и фамилии оставим в стороне для простоты картины.

Вы приходите к государству и говорите: «Я готов на свои деньги с нуля построить у вас новое производство. От вас не требуется ни копейки. Просьба одна: снизьте на первые 30 лет налоговую нагрузку. Выгода будет у всех: мне - прибыль на погашение кредитов, вам - новые налоги, населению - новые рабочие места, детские садики, школы, поликлиники и дешевый бензин. Налоги я платить не отказываюсь, но при существующей нагрузке проект невозможен. Через 30 лет, после окупаемости инвестиций, готов платить налоги полностью».

Государство вам отвечает: «Так дело не пойдет. Выпадают будущие доходы, которые ты нам не доплатишь, если построишь новое предприятие и дашь людям работу. То, что вырастет объем бюджетных поступлений от смежных отраслей производства, в расчет не принимается. Наша позиция такова: на каждый рубль смягчения налогового режима ты должен обеспечить минимум 1,1 рубля дополнительных налоговых поступлений».

Анекдот? Нет. Экономическая реальность, в которой живет российская промышленность. Рост отечественного производства (в том числе, создание новых видов вооружений) возможен только на особых условиях, в форме изъятия из общей финансовой логики (исключение из правил).

Российский Минфин играет даже не с нулевой суммой, а с отрицательной. Финансовые институты страны нацелены не на внутренний рост инвестиций, а на вывод средств из промышленного оборота и их резервирование в иностранных ценных бумагах. Звучит парадоксально, но с точки зрения международной статистики Россия входит в пятерку крупнейших инвесторов мировой экономики. С точки зрения российской статистики эти инвестиции проходят по двум статьям: вывод капитала и стерилизация лишней денежной массы.