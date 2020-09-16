Минфин увеличит госдолг России в 2021-2022 годах до 20% ВВП

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует увеличить уровень госдолга России.

Во время выступления на заседании Кабмина министр подчеркнул, что с учётом дополнительного увеличения государственных заимствований в переходный период Минфин собирается увеличить объём государственного долга в 2021-2022 годах до уровня 20% ВВП, передаёт «Прайм».

«Сохранение динамики государственного долга возле этого уровня – очень важно с точки зрения оценки страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в российской экономике», – пояснил министр финансов.