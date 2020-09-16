Мировому рынку нефти предрекли обрушение спроса

Мировой нефтяной рынок может столкнуться с обрушение спроса, к такому мнению пришли аналитики отрасли в ходе онлайн-конференции S&P Global Platts (APPEC) 2020. Новость передает CNBC.

Особо в новых реалиях уязвимыми становятся страны-производители сырья, считают эксперты. К концу текущего года спрос на нефть может сократиться на восемь миллионов баррелей в сутки, поделился мнением президент S&P Global Platts Мартин Френкель. Он отметил, что это огромное сокращение «по сравнению с другими годами».

Френкель считает, что нефтяному рынку не удастся выйти на докризисный уровень и в будущем году, поскольку потребность в нефти продолжит падать из-за карантинных ограничений, а запасы сырья, наоборот, продолжат расти.

17 сентября состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которого ждут трейдеры. По данным экспертов, на совещании страны-участницы должны придти к договоренности о новом сокращении добычи нефти, несмотря на падение цен. Накануне свой доклад опубликовало Международное энергетическое агентство. В документе, в частности, говорится, что мировое восстановление спроса на нефть, которое наметилось после снятия некоторых карантинных ограничений, прекратилось на фоне опасений второй волны коронавирусной инфекции в мире. Рынок стал более хрупким, подчеркивают эксперты.