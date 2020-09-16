Немецкая клиника вернула Пригожину перечисленный на лечение Навального миллион

Немецкая клиника «Шарите» вернула один миллион предпринимателю Евгению Пригожину, который оказался единственным человеком, пожертвовавшим крупную сумму денег на лечение Алексея Навального.

Пресс-служба компании «Конкорд» ответила на запрос немецких журналистов портала t-online.de и подтвердила возврат средств 16 сентября.

В компании считают, что нежелание использовать переведенные бизнесменом деньги может быть связано с персональными санкциями, под которыми находится Пригожин, либо с нежеланием клиники отчитываться перед бизнесменом за расходование этих средств.

Пригожин не впервые жертвует «Шарите» деньги на лечение Навального. Первый транш в размере 107 тысяч рублей был отправлен еще 1 сентября. Тогда клиника отчиталась за эти средства. Однако второй перевод от 7 сентября был возвращен.

Как отметили в «Конкорде», им мало что известно о состоянии оппозиционера. Также в пресс-службе напомнили, что Пригожин - единственный, кто решил отправить деньги на лечение Навального, тогда как ни один из коллег оппозиционера из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» не протянул руку помощи своему руководителю. Вместо этого в фонде сейчас происходит передел власти.