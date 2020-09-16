Huawei привлекла 1500 россиян к разработке собственной операционной системы

Компания Huawei Technologies Co. привлекла около полутора тысячи российских инженеров к разработке собственной операционной системы (ОС) — HarmonyOS. Об этом сообщает Вести.ру со ссылкой на китайское издание Global Times.

Эта ОС, создаваемая для широкого спектра устройств — от смартфонов и "умных" часов до подключенных сенсоров и даже автомобильных систем, — в конечном счете может полностью заменить Android на продуктах Huawei.

Российская научно-исследовательская команда Huawei занята доработкой как самой HarmonyOS, так и связанных с ней приложений. К проекту привлечено примерно 1500 инженеров из разных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск.

Как отмечает китайское издание, российское подразделение поддерживает тесный контакт с партнерами Huawei по развитию, чтобы помочь HarmonyOS стать "более совместимой с мобильной экосистемой Huawei".

Компания Huawei представила на прошлой неделе модернизированную и расширенную версию платформы HarmonyOS 2.0, которая должна заменить Android и помочь китайскому IT-гиганту обходить все более ужесточающиеся американские санкции. Huawei также объявила о планах предложить другим изготовителям устанавливать HarmonyOS 2.0 на свою продукцию.

Выступая на Конференции по развитию Huawei в Дунгауне, генеральный директор Huawei Technologies Consumer Business Group Ричард Ю сказал, что с четверга, 10 сентября, компания располагает бета-версией HarmonyOS 2.0 SDK для «умных» телевизоров Huawei Smart Screen и автомобильных информационно-развлекательных систем, а в декабре к ним добавится бета-версия SDK и для смартфонов.

Привлекательность платформы HarmonyOS 2.0 состоит в открытости, безопасности и системе распределения, облегчающих ее установку на все устройства. Первые смартфоны, работающие на HarmonyOS 2.0, должны появиться, по словам Ричарда Ю, уже в следующем году. В мире, который все больше и отчетливее делится на два лагеря из-за торговой войны между США и КНР, Huawei подготовила новую платформу для использования, в основном, на внутреннем рынке.