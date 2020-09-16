Почему «обвалы» на рынках стали настолько частыми?

Если посмотреть на графики американских фондовых индексов, после краха банка Lehman Brothers и включения печатного станка рынки неуклонно росли. Безусловно, случались и падения, но действительно сильными их назвать вряд ли можно.

Многие более возрастные инвесторы не раз говорили, что молодое поколение трейдеров еще не видело настоящих падений, и они будут сильно удивлены, когда время действительно высокой волатильности наступит.

Стоит оговориться, что речь пойдет в основном об американском рынке, так как он является крупнейшим в мире, и именно на него ориентируются трейдеры на других биржевых площадках. На emerging markets сильные обвалы бывали, в том числе и на российском, однако эти рынки слишком маленькие, чтобы о них можно было говорить в глобальном масштабе.

Итак, в последние пару лет рынки действительно начало лихорадить, регулярно начали надуваться и лопаться различные пузыри — все это можно наблюдать едва ли не по нескольку раз в год,

Формально точкой отсчета можно считать конец 2018 года, когда скорости падения котировок испугалась даже сама Федеральная резервная система и буквально в новогодние праздники без всякого заседания приняла решение о срочном прекращении цикла ужесточения монетарной политики и перехода к ее смягчению.

Следующий 2019 год также не был слишком спокойным. И хотя потрясений такого же масштаба, как в конце предыдущего года, не было, эксперты и непосредственные участники рынка заметили, что едва ли не каждый более или менее внятный повод для снижения имеет тенденцию перерастать в обвал, который может и не остановиться без вмешательства Федрезерва.

К слову, когда в конце лета прошлого года рынки начали падать, регулятор решил дать старт так называемой программе «не QE» и закачал в финансовую систему денежные средства посредством операций репо.

Так или иначе, Федеральная резервная система вмешалась, и ситуация успокоилась. Но, опять же, ненадолго.

Ну а дальше был март 2020-го, который, безусловно, войдет в историю. Мировая экономика еще никогда не закрывалась на карантин, поэтому перед лицом такой неопределенности продавать старались все, кто только мог это сделать, и даже экстренные действия ФРС не сразу смогли остановить обвал.

Теперь о том, с чем связано такое, можно сказать, истеричное поведение рынков. Прежде всего, конечно, это связано с тем, что рынок эволюционировал. Он попросту изменился.

Благодаря техническом прогрессу, теперь торговлей акциями и другими финансовыми инструментами все чаще занимаются алгоритмы, проще говоря, роботы.

У роботов нет эмоций, у них есть только сигналы, и, если система показывает продавать, они будут продавать. Когда таких роботов очень много, и у многих срабатывает соответствующий сигнал, падение превращается в лавину заявок.

Таким образом, чем сильнее падение, тем больше продавцов. Можно сказать, что это саморазрушающаяся система, но это та реальность, которая имеет место быть в настоящее время.

Еще одна особенность, которая провоцирует сильнейшие обвалы — это ставшая слишком высокой активность на опционном рынке.

Объем торгов опционами на американские акции за последние две недели в 3 раза превышал средний дневной уровень прошедших двух лет, такие данные приводит банк Goldman Sachs.

При этом, как сообщил Bloomberg один из управляющих фондом, ничего подобного он не видел за всю свою двадцатилетнюю карьеру. Весной этого года, кстати, объем торгов опционами превышал объем торгов акциями.

Появились даже отдельные фонды, которые работают исключительно на рынке опционов. Стоит отметить, что помимо обвалов, в последние годы мы видим также довольно часто возникающие пузыри в акциях популярных компаний технологического сектора — это также следствие слишком высокой активности опционных трейдеров.

Конечно, чтобы понять механизм, нужно знать хотя бы основы этого рынка, тем не менее, попробуем описать суть вкратце.

Новые опционы появляются от маркет-мейкеров. Например, если идет игра на повышение, и игроки покупают опционы «колл», продавцами этих контрактов выступают маркет-мейкеры. Однако, они вынуждены хеджировать свои позиции через покупку акций. Таким образом, чем больше поток заявок на опционы «колл», тем больше приходится покупать акции, и рынок поднимается выше.

К этому процессу подключаются уже описанные выше роботы, а также другие инвесторы, которые хотят поучаствовать в ралли.

Если какой-то момент по тем или иным причинам рынок разворачивается, то начинается обратный процесс. Маркет-мейкеры начинают продавать акции, так как хеджирование больше не нужно, другие участники также начинают продавать, и начинается игра на понижение. Отчасти, именно поэтому в последнее время основные события развиваются от одной квартальной экспирации до другой.

Наглядным примером служит история последних дней с участием Softbank, который как раз сделал огромную ставку в опционах на рост индекса Nasdaq и акций технологичных компаний (об этом подробно писало издание Financial Times).

Однако другие крупные игроки, судя по всему, решили наказать трейдеров этой японской компании и не дать осуществить задуманное. В результате, мы увидели массовую распродажу на рынке акций США.

Еще одной косвенной причиной рыночного безумия стали частные трейдеры без должной подготовки. Сейчас покупка акций стала возможной прямо с мобильного телефона, без каких-либо сложных программ. В условиях низких ставок, все больше людей пытают счастье на фондовом рынке. Чаще всего такие инвесторы покупают либо те бумаги, которые наиболее быстро растут, либо акции тех компаний, которые им нравятся, например, Apple, Facebook или Tesla.

Все это зачастую приводит к очередному пузырю, а когда рынок по тем или иным причинам разворачивается, вся эта армия розничных инвесторов начинает распродавать купленное.