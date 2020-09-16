Правительство изменило правило въезда в Россию

Российское правительство упростило порядок въезда в страну для иностранных граждан.

Об этом на сегодняшнем заседании рассказал глава Кабинета министров Михаил Мишустин. По его словам, теперь иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.

Как пояснил премьер-министр, таковыми будут считаться жёны/мужья, дети, родители, сёстры, братья, бабушки, дедушки, а также внуки, передаёт РИА Новости.

«Такие родственники будут иметь право оформить долгосрочные частные визы на срок действия до 1 года, – подчеркнул Мишустин. – Сделать это можно будет на основании письменного заявления российского гражданина».

Кроме того, глава правительства рассказал, что из законодательства РФ исключается норма, из-за которой иностранным гражданам приходилось каждые 3 месяца выезжать за пределы страны для сохранения права на получение визы.