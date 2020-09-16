Правительство изменило прогноз спада

Правительство на заседании в среду рассматривает проект федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития страны на период 2021-2023 годов, сообщили в пресс-службе кабинета министров агентству ТАСС.

Среди других документов к рассмотрению: проект изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей.

С таким предложением выступил 23 июня президент РФ Владимир Путин, напомнило агентство. Глава государства отметил, что повышенным — до 15% налогом будет облагаться только сумма сверх 5 миллионов.

Это должно дать бюджету около 60 млрд рублей, которые направят на лечение детей с орфанными заболеваниями. На орфанные (редкие, уникальные) заболевания сейчас денег в бюджете ОМС нет, и для их весьма дорогого лечения необходима помощь благотворителей. Кстати, то, что повышенная часть НДФЛ будет целевой, нехарактерно для российской налоговой системы.

Что касается прогнозов социально-экономического развития, то МЭР уже разработал ряд возможных сценариев. Согласно базовому варианту прогноза, на который ссылается ТАСС, ВВП РФ в 2020 году будет падать медленнее, чем прогнозировалось: на 3,9% вместо 5%. Министерство ожидает, что в последующие три года экономика перейдет к росту: на 3,3%, на 3,4% и на 3% соответственно.

А возвращение ВВП РФ к докризисным значениям ожидается в третьем квартале 2021 года.

От реальных доходов россиян ждут в 2021 году роста на 3% (на фоне низкой базы 2020 года), в 2022 году — на 2,4%, в 2023 году – на 2,5%. Прогноз роста реальной зарплаты: +1,5% уже в этом году, + 2,2% — в последующие два года и +2,5% в 2023 году.

Оценка уровня безработицы в 2020 году осталась без изменений. По итогам года официальная безработица обозначена на уровне 5,7% , к 2024 году она должна упасть до 4,6%.

Прогноз снижения ВВП России на 3,9% в 2020 года выглядит оптимистичным, хотя и возможным, говорит, в свою очередь, главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Если отталкиваться «от достигнутого», то ситуация такова. В «допандемическом первом квартале был рост ВВП на 1,6% год к году, во 2 квартале – падение на 8%, по данным Росстата. В целом за полугодие показатель составил минус 3,4%. Чтобы выйти на 3,9% по итогам года, снижение во втором полугодии должно быть очень небольшим по сравнению с тем же периодом 2019 года. Здесь нужно учитывать то, что в июле-декабре на динамику воздействуют как позитивные факторы, так и немалые риски.

К первым относится то, что страна вышла из карантинных мер, повышается активность потребителей. Цена нефти поднялась с минимумов года в более высокий диапазон 40-45 долларов за баррель по Brent, поднимается добыча вследствие увеличения квот с августа по сделке ОПЕК+. Ставка ЦБ РФ опустилась до минимума 4,25% и может быть ещё понижена до конца года. Всё это стимулирует ВВП.

В то же время, указывает аналитик, остаются огромные негативные последствия пандемии для экономики. Низкие доходы, падение многих бизнесов, наступление срока для отложенных обязательств по кредитам, налогам и пр. Возможна и новая волна пандемии в России, учитывая, что её проявления нарастают в Европе. Вместе с тем, маловероятно, что она приведёт к новым масштабным карантинным мерам, как весной-летом.

Есть и риски внешнеполитического негатива, который может воздействовать на российскую экономику, признает Марк Гойхман. Обостряется опасность ужесточения антироссийских санкций и появления новых. Не снята со счетов и вероятность усиления «торговых войн», прежде всего между США и Китаем. Неопределённы перспективы президентских выборов в США, способных воздействовать на мировую и внутреннюю конъюнктуру. Данные обстоятельства могут способствовать нарастанию негатива для российской экономики. Они воздействуют на сжатие спроса и инвестиций, новое сокращение экспорта, возможное снижение цен энергоносителей и пр.

Поэтому прогноз о сокращении ВВП лишь на 3,9% по итогам года реализуем только при очень благоприятных обстоятельствах. В ином случае вполне возможно, всё же, уменьшение на 5-6%.

У российских чиновников есть определенная предрасположенность к оптимизму, который граничит с утопией, отмечает, в свою очередь, эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Реальная безработица сейчас в районе 8-9%, допустимо снижение к 6% к 2024 году. Реальные доходы будут расти в любом случае, если за базис брать 2020 год. Маловероятно, что будут периоды жестче, чем текущий год. Другой вопрос – когда они вернутся хотя бы к уровням 2014 года и вернутся ли, поскольку показатель реальных доходов падает как раз с 2014 года. Относительно ВВП – возвращение к прежним показателям в следующем году более чем реально. Ну а курс рубля – это всегда камень преткновения в прогнозах финансистов. Если за расчет по 2020 году берется среднее значение рубля к доллару на протяжении всего года, тогда 71,2 рубля - это адекватный показатель. Но потеря 1,5-2% ежегодно – слишком позитивный прогноз.

Нужно помнить об одном слове – санкции, указывает эксперт. Сейчас ввиду ситуации с Навальным и хаоса в Белоруссии, особенно в контексте приближающихся выборов в США, вероятность применения очень жестких санкций по отношению к России становится все выше, тем более после того, как вся Европа отказалась признавать результаты выборов в Белоруссии, в отличие от России. Чем кончится история с Навальным – тоже большой вопрос. Ну а антипатия демократической партии США к России – это не секрет. Поэтому вероятность того, что рубль может упасть до 85 единиц к доллару, сохраняется и остается большой.

Что же касается 15%-ного НДФЛ, то, по словам Алексея Кричевского, для всего остального мира прогрессивная шкала налогообложения – это обычная история. И в повышении налога на 2% ничего принципиально страшного нет.

5 млн рублей – это более 400 тысяч в месяц. Зарплата при таких объемах вряд ли уйдет в тень, поскольку обналичивать столько денежных средств не будет никакого смысла – выйдет в разы дороже. К тому же есть масса способов для того, чтобы получить налоговые вычеты, в том числе и при таких доходах, поэтому ничего критичного здесь нет. А вот куда пойдут средства, которые поступят в бюджет с дополнительных процентов НДФЛ – это загадка. И далеко не факт, что именно детям.